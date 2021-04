"En Venezuela hay una dictadura", dice candidata peruana de izquierda Mendoza

La candidata a la presidencia de Perú Veronika Mendoza, habla el 29 de marzo de 2021 durante la primera fecha de los tres debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda

Lima, 3 abr (EFE).- La candidata de izquierda a la Presidencia de Perú, Verónika Mendoza, reiteró este sábado que "en Venezuela hay una dictadura", un día después de criticar el rol del Grupo de Lima y señalar que el presidente Nicolás Maduro y la oposición deben ser interlocutores para una solución democrática a la "crisis política".

Mendoza, que postula a la Presidencia con el bloque de izquierda Juntos por el Perú, recordó en declaraciones a la emisora de radio RPP que "en reiteradas oportunidades" ha denunciado un quiebre democrático en Venezuela.

"Es algo que hemos venido sosteniendo desde hace tiempo. A medida que la situación se fue agravando, todos identificamos que hay una dictadura, una grave crisis política, económica y sanitaria que está sufriendo el pueblo venezolano", indicó Mendoza.

"Hay dictadura, hay corrupción... pero lo que a nosotros nos preocupa es que esa crisis se resuelva por canales democráticos. A eso tiene que contribuir también el Perú en diálogo con los otros gobiernos de la región", añadió.

UNA SOLUCIÓN DIALOGADA

La candidata realizó estas declaraciones para aclarar su visión sobre la solución a la crisis de Venezuela expresada el viernes en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Preguntada por si reconocería como legítimo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, Mendoza respondió que debe ser considerado como "el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición".

Para Mendoza es "evidente" que el rol esgrimido por el Grupo de Lima, compuesto por una serie de países americanos que únicamente reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, "no ha sido el más eficaz".

"(El Grupo de Lima) es un espacio que se ha debilitado por el retiro reciente de Argentina. No ha logrado resolver la crisis política en Venezuela", manifestó Mendoza.

"Nosotros proponemos una articulación entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional donde están Noruega, México, y entiendo que se ha incorporado recientemente Chile, para intentar una nueva estrategia que resuelva la crisis política en Venezuela, a partir de la articulación de estas dos iniciativas", agregó.

Verónika Mendoza, de 40 años, es la única candidata de izquierda entre los seis candidatos que se disputan el pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

MÁXIMA IGUALDAD

Según las últimas encuestas de intención de voto publicadas, apenas hay unos cinco puntos porcentuales de intención de voto entre el candidato que lidera las encuestas, Yohny Lescano, del partido Acción Popular (AP), y el sexto, en una horquilla que va del 11 % al 6 %.

El desinterés y la indecisión marcan las perspectivas del electorado peruano para estas próximas elecciones, pues aproximadamente el 30 % de los votantes aún no tiene decidido su voto o piensa votar en el blanco o nulo.

A las urnas están convocados el próximo 11 de abril más de 25 millones de peruanos para elegir para el periodo 2021-2026 a un presidente y sus dos vicepresidentes y renovar a los 130 representantes del Congreso, así como a los cinco representantes del Parlamento Andino.

Solo pasarán a la segunda vuelta prevista para junio los dos candidatos a la Presidencia más votados, si es que ninguno de los dieciocho en liza logra el 50 % de los votos en la primera rueda.