El presidente argentino se siente bien y espera el resultado definitivo de covid-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 3 abr (EFE).- El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, dijo este sábado que se siente bien y que se encuentra a la espera del resultado del test PCR para confirmar si ha contraído covid-19 después de dar positivo en un test de antígenos.

“Me siento bien”, dijo Fernández a la radio AM 750, donde explicó que el médico lo revisó íntegramente. “No tengo ningún síntoma preocupante”, agregó.

Fernández cumplió ayer 62 años y contó que estuvo almorzando con su hijo y su pareja, Fabiola Yañez, quien dio negativo en un test rápido, pero en la noche sufrió dolor de cabeza y alcanzó 37,3 grados de fiebre.

“Me hicieron un test rápido por precaución y ese test dio positivo”, explicó y añadió que se ha hecho un PCR y que en el transcurso de la tarde tendrá un "resultado definitivo".

Fernández informó pasada la medianoche de que había dado positivo en un test de antígenos a través de su cuenta de Twitter y que se mantendría aislado.

A PESAR DE LA VACUNA

El presidente Alberto Fernández recibió el pasado 21 de enero la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik-V y el 11 de febrero fue inoculado con la segunda, según informaron a Efe desde la Presidencia.

“Lo que me dicen mis médicos es que la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes como para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia”, explicó.

“Si no fuera por la vacuna evidentemente la estaría pasando muy mal que es como ataca al virus a una persona de mi edad”, agregó.

AGRADECIMIENTOS

Fernández expresó también a través de su cuenta de Twitter su agradecimiento a los mandatarios y exmandatarios que lo saludaron y le desearon una pronta recuperación.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le agradeció “tanta generosidad y tanto afecto” y le expresó “poder estar pronto otra vez en el ruedo”.

“Vamos a superar este momento y vamos a seguir trabajando juntos para que nuestra América Latina se una en democracia”, respondió al expresidente de Bolivia Evo Morales.

También expresó al mandatario de Chile, el conservador Sebastián Piñera, su deseo de “juntos” seguir “trabajando como hasta ahora por la unidad y el progreso de nuestros pueblos. Chile y Argentina están hermanados en pasado y en futuro”.

REUNIÓN POR SEGUNDA OLA

Fernández había cancelado hoy una reunión que tenía agendada con el alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para analizar el aumento de contagios que se viene dando en el país en los últimos días.

No obstante, Fernández dijo que contactará nuevamente a Larreta “para diseñar algo juntos” y evitar que los contagios se extiendan del área metropolitana al resto del país.

“Estamos viviendo una velocidad de incremento de los casos realmente preocupante”, dijo Fernández.

Argentina registra 2.373.153 casos de coronavirus mientras que los decesos ascienden a 56.023, según las últimas cifras del ministerio de Salud.