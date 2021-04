El estadounidense Tringale es nuevo líder con dos golpes de ventaja

En la imagen, el golfista estadounidense Cameron Tringale. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

San Antonio (Texas, EE.UU.), 2 abr (EFE).- El estadounidense Cameron Tringale desbancó al colombiano Camilo Villegas del liderato del torneo Valero Texas Open, del PGA Tour, al completar la segunda ronda con tarjeta firmada de 69 (-3) y sumar 135 (-9), dos golpes de ventaja sobre su compatriota Jordan Spieth y el inglés Matt Wallace.

Tringale, un veterano de 12 años, que busca su primera victoria en el PGA Tour, acabó el recorrido con siete birdies, incluidos cinco consecutivos, y cuatro bogeys.

Spieth continuó su regreso de una mala racha de tres años sin victorias y estaba en 7 bajo par tras registrar 70. Wallace logró registro de 68 (-4).

El golfista estadounidense sigue luciendo como si estuviera superando una depresión que lo ha visto caer de ser número 1 del mundo, en 2016, al No. 92 en enero.

Ahora, Spieth, número 53 del mundo, está en buena posición para su quinto resultado entre los 10 primeros en los últimos dos meses después de una ronda de cuatro birdies. No ha ganado un torneo desde el 2017.

El estadounidense Kyle Stanley también disparó 68 (-4), mientras que sus compatriotas Brandt Snedeker (67, -5) y Kevin Stadler (70, -2) junto con el surafricano Erik van Rooyen (68, -4) compartieron el cuarto lugar con 139 golpes (-5).

Villegas, que entregó tarjeta firmada de 76 (+4), perdió el liderato al bajar hasta el octavo puesto con un acumulado de 140 golpes (-4), que comparte con otros cinco golfistas.

El español Rafael Cabrera, que completó el recorrido en el Oaks Course de TPC San Antonio, con un registro de 71 golpes (-1), sumó 141 (-3) para compartir el decimocuarto puesto con otros cuatro jugadores y estar presente en la competición del fin de semana.

El colombiano Sebastián Muñoz, que acabó la jornada con registro de 74 (+2), acumuló 142 (-2) y estará también en la lucha por el título.

Lo mismo que el mexicano Abraham Ancer (145, +1) y el puertorriqueño Rafael Campos (146, +2), que superaron el corte al quedar en el límite.

El veterano venezolano Jhonattan Vegas, que acabó el recorrido con registro de 73 (+1), acumuló 147 (+3) y quedó fuera de la competición del torneo que reparte 7,7 millones de dólares en premios y 500 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.