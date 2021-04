El Ejército jordano advierte a ex heredero sobre la seguridad del Estado

Las Fuerzas Armadas jordanas afirmaron este sábado que han pedido al príncipe Hamzah bin Husein, ex heredero a la Corona y hermanastro del actual rey jordano, Abdalá II, que "detenga sus actividades contra la seguridad y estabilidad de Jordania", aunque aclararon que no ha sido arrestado, informó la agencia oficial de noticias Petra. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Amán, 3 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas jordanas afirmaron este sábado que han pedido al príncipe Hamzah bin Husein, ex heredero a la Corona y hermanastro del actual rey jordano, Abdalá II, que "detenga sus actividades contra la seguridad y estabilidad de Jordania", aunque aclararon que no ha sido arrestado, informó la agencia oficial de noticias Petra.

"El presidente del Estado Mayor Conjunto, Yusef Ahmed al Huneiti, negó este sábado las informaciones sobre la detención del príncipe Hamzah. Explicó que se le pidió (al príncipe) que detuviera sus movimientos y actividades usados en contra de la seguridad y estabilidad de Jordania", según un comunicado de las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones llegan "en el marco de unas investigaciones conjuntas llevadas a cabo por los servicios de seguridad" en las que han resultado detenidos Bassem Awadallah, ex jefe de la corte real del rey Abdalá II y exministro de Finanzas, junto a Sharif Hasan bin Zaid, un miembro de la familia real, "por razones de seguridad", sin dar más detalles.

Asimismo, un número indeterminado de personas también han sido arrestadas en "unas investigaciones que continúan y cuyos resultados se darán a conocer con total transparencia", aunque sin fijar una fecha.

Al Huneiti señaló en el comunicado que "todas las medidas que se tomaron fueron de acuerdo con la ley y tras extensas investigaciones".

"Nadie está por encima de la ley, y la seguridad y la estabilidad de Jordania están en primer lugar", concluyó en la nota.

Durante este sábado, las fuerzas de seguridad jordanas llevaron a cabo una amplia campaña de arrestos en lo que algunos medios han afirmado que se trataba de "un aparente intento de golpe de Estado" contra el monarca, aunque las Fuerzas Armadas no han mencionado este extremo en su comunicado.

El príncipe Hamzah bin al Husein es el hijo mayor del difunto rey Husein y su esposa, la reina Noor, y fue heredero a la Corona hasta ser relevado por Abdalá en noviembre de 2004.

Abdalá II nombró más tarde a su hijo, el príncipe Husein bin Abdalá, como nuevo príncipe heredero del país.