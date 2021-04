Egipto.- Las autoridades confían en solventar ese mismo sábado los problemas de tránsito causado por el 'Ever Given'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades del Canal de Suez esperan que este mismo sábado queden solucionados los problemas de tránsito de cargueros provocados por el encallamiento del enorme buque de transporte 'Ever Given', que finalmente acabó reflotado a principios de esta semana tras días de atasco en una de las rutas comerciales marítimas más transitadas del mundo.



El barco, reflotado el lunes, ha generado un "atasco" de más de 420 cargueros. Ahora mismo solo quedan 85 --24 en las últimas horas-- por pasar, que se espera atraviesen el canal a lo largo del día de hoy, según el director general de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, entre ellos el portaaviones estadounidense 'Dwight D. Eisenhower'.



Un total de 361 cargueros han atravesado ya el canal desde su reapertura y "en dos días" el tráfico volverá a completa normalidad, ha indicado Rabie a la cadena privada egipcia MBC Masr, en una entrevista recogida a su vez por el diario 'Al Ahram'.



El 'Ever Given' está ahora en la zona de los Grandes Lagos, una sección más amplia del canal donde los técnicos están sometiéndole a una inspección, según Rabae, sin dar más detalles.



Egipto busca ahora una compensación de unos 1.000 millones de euros por las pérdidas incurridas por el bloqueo del Canal de Suez, así como por los costos de reflotar el barco. Asimismo, también solicitará el reembolso de los gastos de uso de dragas y remolcadores para el proceso de reflotamiento.



La embarcación, uno de los mayores buques de transporte de contenedores, quedó encallado el 23 de marzo en el canal de Suez, causando un atasco sin precedentes, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la paralización de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El buque, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, quedó finalmente liberado el lunes gracias al trabajo de los remolcadores y no tiene daños. Aproximadamente el 12 por ciento del volumen del comercio mundial pasa por el canal.