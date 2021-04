Dallas Mavericks consigue vencer a New York Knicks (86-99)

Dallas Mavericks se impuso a New York Knicks fuera de casa por 86-99 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de sufrir una derrota a domicilio con Minnesota Timberwolves por 102-101, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro derrotas consecutivas. Por su parte, los visitantes vencieron a domicilio frente a Boston Celtics por 108-113, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro victorias seguidas. Dallas Mavericks, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 26 victorias en 47 partidos jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 49 disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto y terminó con un resultado de 25-22. Tras esto, durante el segundo cuarto el equipo visitante logró recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 18-2 y se hizo con la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 21-27. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 46-49 en el electrónico.

El tercer cuarto de nuevo tuvo varios movimientos en el marcador, que acabó con un resultado parcial de 23-23 y un 69-72 de resultado global. Por último, en el último cuarto los jugadores de Dallas Mavericks aumentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 14-2 y alcanzaron una diferencia de 15 puntos (75-90) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 17-27. Tras todo esto, el choque finalizó con un resultado de 86-99 para los jugadores del equipo visitante.

Durante el partido, destacaron Luka Doncic y Kristaps Porzingis por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 26 puntos, siete asistencias y ocho rebotes y 14 puntos, una asistencia y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y Alec Burks, con 14 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes y 20 puntos, una asistencia y dos rebotes respectivamente.

Tras ganar este encuentro, en el siguiente duelo Dallas Mavericks medirá sus fuerzas con Washington Wizards en el Capital One Arena. Por su parte, el próximo adversario de New York Knicks será Detroit Pistons, con el cual se verá las caras en el Little Caesars Arena.