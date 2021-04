Coronavirus.- Reino Unido registra unos 3.400 nuevos casos y una decena de fallecidos en las últimas horas

Las autoridades sanitarias investigan muertes por trombos tras la inyección de AstraZeneca sin hallar relación por ahora



Reino Unido ha registrado unos 3.400 nuevos contagios por coronavirus y una decena de fallecidos durante las últimas 24 horas mientras las autoridades sanitarias del país han querido tranquilizar a la población sobre la seguridad de las vacunas Oxford/AstraZeneca tras la constatación de casos de trombosis tras su inoculación, aunque todavía no se ha confirmado que exista una relación causa-efecto.



"Los beneficios siguen superando a los riesgos y todavía no existe relación de causalidad entre la inyección y estos coágulos", ha explicado la Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), que ha identificado una treintena de casos y siete fallecidos por trombosis en personas con un bajo recuento de plaquetas, de entre los 18 millones de dosis administradas desde el 24 de marzo.



"La MHRA sigue diciendo constantemente que no hay motivo de preocupación y ese es absolutamente el mensaje para la gente", ha decaclarado la profesora Linda Bauld, de la Universidad de Edimburgo.



Por lo demás, el país ha registrado en las últimas horas 3.423 nuevos casos y diez fallecimientos para un total de 4.357.091 contagios y 126.826 decesos. Otros 273 pacientes han sido ingresados en las últimas horas, 3.536 en total, en estos momentos. De ellos, 517 permanecen con respiración asistida.



Por último, más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna en el país, y 5,2 millones ya han recibido las dos dosis necesarias.