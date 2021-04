Comienza una investigación policial contra Deshaun Watson, mariscal de los Texans

En la imagen, el mariscal de campo de los Texans de Houston Deshaun Watson. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Houston (EE.UU.), 2 abr (EFE).- El Departamento de Policía de Houston inició una investigación sobre el mariscal de campo de los Texans, Deshaun Watson, luego de que una demandante presentara este viernes un informe en su contra.

"Al igual que con cualquier acusación, el Departamento de Policía de Houston ahora está llevando a cabo una investigación y no hará más comentarios durante el proceso", informó el departamento en un comunicado, sin especificar de qué se acusa a Watson en la denuncia.

El abogado de Watson, Rusty Hardin, también a través de un comunicado, ofrecido este viernes por la noche, adelantó que tanto su oficina, el mismo y Watson "cooperarán plenamente con el Departamento de Policía de Houston".

"Damos la bienvenida a este desarrollo tan esperado", comentó Hardin. "Ahora conoceremos la identidad de al menos un acusador. Cooperaremos plenamente con el Departamento de Policía de Houston".

Watson enfrenta actualmente 21 demandas civiles por agresión sexual y comportamiento inapropiado, presentadas por el abogado de Houston, Tony Buzbee, que también denunció que la presencia de un hijo de Hardin en la policía podía perjudicar el desarrollo de la investigación del caso.

Buzbee, en un comunicado el viernes, dijo que él no participó personalmente en la presentación del informe a la policía.

Escribió en Instagram a principios de esta semana que no se sentía cómodo con presentar al Departamento de Policía de Houston ninguna información y que él y sus clientes "irán a otro lado para proporcionar nuestras pruebas a las autoridades de investigación".

Watson ha negado cualquier irregularidad y Hardin dijo la semana pasada que cree que "cualquier acusación de que Deshaun obligó a una mujer a cometer un acto sexual es completamente falsa".

Hardin publicó el miércoles declaraciones de 18 mujeres que dicen que han trabajado con el mariscal de campo de los Texans y que él "nunca las hizo sentir incómodas ni exigió nada fuera del alcance de un masaje profesional".

El abogado de Watson dijo que las declaraciones eran voluntarias y de mujeres que colectivamente "han trabajado con Deshaun más de 130 veces durante los últimos cinco años".

Por su parte, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) informó este viernes en un comunicado de que "continúa de cerca todos los desarrollos" relacionados con la política de conducta personal de la liga, y los Texans dijeron en un comunicado que permanecerían en estrecho contacto con la NFL durante su investigación.

Mientras que el director ejecutivo del Sindicato de Jugadores, DeMaurice Smith, adelantó el martes que su organización también está en contacto directo con todo lo que sucede entorno a la situación que se ha creado tras la presentación de las demandas.