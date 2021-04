Cinco consejos para darle un toque de modernidad y orden a tu casa en primavera

03/04/2021 London, United Kingdom: Newly built private residential property in Farringdon with a modern-looking, sleek finish. MADRID, 3 (CHANCE) Como cada año, la primavera ha llegado antes de lo esperado y las temperaturas más cálidas nos piden darle un toque distinto al hogar. Este año, además, la pandemia vuelve a truncar las vacaciones de Semana Santa, por lo que es el momento perfecto para poner orden en casa y darle un nuevo aire sin arruinarnos en el intento. Para ayudarnos a redecorar nuestra casa sin invertir mucho en ello, desde habitissimo nos proponen varios consejos para que aprovechemos estos días de vacaciones en los que no podemos viajar, pero si destinar a mejorar nuestro hogar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Como cada año, la primavera ha llegado antes de lo esperado y las temperaturas más cálidas nos piden darle un toque distinto al hogar. Este año, además, la pandemia vuelve a truncar las vacaciones de Semana Santa, por lo que es el momento perfecto para poner orden en casa y darle un nuevo aire sin arruinarnos en el intento. Para ayudarnos a redecorar nuestra casa sin invertir mucho en ello, desde habitissimo nos proponen varios consejos para que aprovechemos estos días de vacaciones en los que no podemos viajar, pero si destinar a mejorar nuestro hogar.



En primer lugar, un elemento fundamental del orden es la limpieza, y desde habitissimo nos proponen empezar por revisar la cocina para reorganizar todos los utensilios y comprobar aquello que guardamos. Y es que la cocina suele ser uno de los lugares de la casa donde más cosas se almacenan en los cajones y estanterías y no somos conscientes en muchos casos del tiempo que pasan, ocupando espacio que podríamos destinar a otras más útiles.



Semana Santa es para muchos el aniversario de la llegada oficial del teletrabajo a nuestras vidas. Por ello, los expertos de habitissimo consideran que es un buen momento para reorganizar el espacio de trabajo que tengamos en casa y hacer limpieza de papeles y documentos que hayamos almacenado durante este año. Además, si llevas un año trabajando entre el salón, el dormitorio y la cocina, es el momento ideal para pensar en habilitar un espacio de trabajo y darle un toque de oficina. Unas baldas o unas cajoneras, te ayudarán a definir esta zona.



La irrupción del COVID hace un año cambió nuestra vida y nuestras rutinas diarias, pero puede que con las prisas del día a día todavía no hayas conseguido destinar un espacio para dejar los zapatos en la entrada o poner en orden la zona donde dejas el gel y las mascarillas. Comprando unas cajas o cestas, o reutilizando las que ya tengamos, podemos darle un toque distinto al recibidor y al mismo tiempo habilitarlo para dejar los zapatos ordenados y estos nuevos que ya forman parte de nuestra vida.



Otro lugar de desorden y monotonía suelen ser las habitaciones infantiles o juveniles. Para incentivar a los más pequeños a mantener el orden de los juguetes, la ropa o su escritorio, podemos recurrir también a accesorios como los cajones extraíbles, que pueden colocarse de la cama; las cestas de mimbre, que darán un toque más moderno y juvenil al espacio, o incluso a la pintura a la tiza para darle una imagen distinta a la habitación y ayudarán a que se impliquen de nuevo en mantenerla ordenada.



Por último, llegamos a la parte más temida, el armario. El cambio de estación y las temperaturas más agradables, invitan a guardar los abrigos y preparar la ropa de verano. Sin embargo, no siempre resulta tarea fácil, pues cada año almacenamos más ropa que acaba al fondo del armario sin usar. Desde habitissimo recomiendan revisar bien y de forma objetiva lo que tenemos antes de guardar la ropa para una nueva temporada y así conservar únicamente lo que te pones, aprovechando al mismo tiempo esta tarea para donar o regalar lo que ya no usas.



Para ello, una buena técnica es la de hacer una lista con toda la ropa y desechar aquella que no nos hemos puesto en el último año. Además, utilizar cajas que faciliten el orden y la disposición de las prendas en el armario, bandejas para distribuir la ropa, o separadores para los accesorios o la ropa de menor tamaño, son otros de los trucos que nos pueden ayudar a ordenar el armario y hacer más atractivo el temido momento de cambiar la ropa de temporada.