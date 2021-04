Chile sobrepasa nuevamente la barrera de los 8.000 casos diarios de covid-19

Fotografía de un paciente afectado por la covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 3 abr (EFE).- Chile sobrepasó este sábado, por segundo día consecutivo, la barrera de los 8.000 nuevos casos de covid-19, aunque no superó el récord histórico registrado en la víspera (8.112).

Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas se registraron 8.028 nuevos casos y 103 muertes, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a más de 1 millón de infectados y 23.524 decesos, a los que habría que añadir más de 8.000 que aún no están confirmados.

"No hay descontrol, hay un aumento de los casos que incluso lo habíamos previsto", aseguró en rueda de prensa el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

Durante los meses más críticos de la primera ola, entre junio y julio pasados, los nuevos casos no llegaron a sobrepasar los 7.000.

La tasa de positividad -el número de contagios de covid-19 detectados por cada 100 test PCR- fue en las últimas 24 horas del 11 % a nivel nacional y del 12 % en Santiago, mientras que el número de pacientes en etapa activa de la enfermedad, es decir, que pueden contagiar, se elevó hasta los 44.584.

La virulencia de la pandemia, en la que están jugando un papel fundamental las variantes brasileña y británica, llevó al Gobierno chileno a anunciar el jueves el cierre de fronteras durante un mes.

También se decretó el adelanto del toque de queda a las 21.00 horas, la restricción de actividades económicas que son de primera necesidad y la limitación de los permisos individuales que pueden pedir los ciudadanos para salir a la calle durante la cuarentena.

En la actualidad, más del 83 % de la población está en estricto confinamiento domiciliario, aunque durante los días festivos de Semana Santa la cuarentena afectará al 97 % de los 19 millones de habitantes de Chile.

El agravamiento de la pandemia, que obligó a plantear el aplazamiento a mayo las elecciones del 11 de abril, transcurre en paralelo a un exitoso proceso de vacunación, gracias al cual más de 6,8 millones de personas han recibido al menos una dosis (3,7 millones las dos inyecciones) y ha colocado a Chile entre los tres países del mundo con mayor porcentaje de población inoculada.

"Tenemos la esperanza de que la vacuna comience a dar un resultado, y ya hay algunos indicios", indicó Paris.