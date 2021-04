Brasil.- Lula dice que podría ser candidato en 2022 "si fuera necesario" pero recalca que "no es su prioridad"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha indicado que una candidatura a las presidenciales de 2022 "no es una prioridad" para él y, si bien ha dicho que podría presentarse "si estuviera sano y fuera necesario", ha recalcado que el objetivo del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones debe ser sacar a Jair Bolsonaro del poder.



"Si estuviera sano y si es necesario, estaré ahí para dar lucha, pero no es mi prioridad", ha manifestado Lula en una entrevista concedida a la cadena de televisión portuguesa RPT. "Ahora el PT tiene que colocar a sus líderes para trabajar por el país", ha señalado, antes de hacer hincapié en que "hay momento para todo".



"No podemos responder a si vamos a tener un candidato ahora o no", ha resaltado, al tiempo que ha manifestado que de cara a 2022 el PT decidirá si presenta un candidato a la Presidencia o si forma parte de un "frente amplio".



"La única verdad es que Bolsonaro no puede seguir gobernando Brasil", ha explicado el exmandatario, quien ha acusado al presidente de "crear contenciosos con todos los países".



El Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF) anuló el 9 de marzo las condenas contra Lula da Silva relacionadas con la trama de corrupción 'Lava Jato' y le restituyó sus derechos políticos, por lo que podría presentarse de nuevo a la elección de cargo público.



Lula fue condenado a doce años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar el tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos e ingresó en prisión el 7 de abril de 2018.



Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018, que auparon a la Presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro.