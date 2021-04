Birmania.- La junta militar rechaza las acusaciones de la ONU y niega que haya matado niños durante la represión

02/03/2021 Protesta contra el golpe de Estado en Birmania POLITICA INTERNACIONAL BIRMANIA (MYANMAR) AUNG KYAW HTET / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La junta militar de Birmania ha rechazado las acusaciones vertidas por Naciones Unidas en torno a la muerte de niños a causa de la represión desatada tras el golpe de Estado del 1 de febrero y ha señalado que hace frente a una "insurrección armada".



La junta ha rechazado de plano las acusaciones formuladas el miércoles por la enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, antes de agregar que sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad son "sesgadas" e "injustas", según ha informado el diario birmano 'The Irrawaddy'.



Así, ha indicado que no hay pruebas de que las fuerzas de seguridad hayan estado detrás de la muerte de niños, a pesar de las informaciones de los medios locales sobre la muerte de menores de hasta cinco niños de edad durante operaciones del Ejército y la Policía del país asiático.



En este sentido, las relatoras especiales de la ONU para Niños y Conflicto Armado, Virginia Gamba, y para la violencia contra los niños, Najad Maalla M'jid, indicaron el viernes que al menos 44 menores han muerto a causa de la represión y resaltaron que se trata de "violencia generalizada".



A esta cifra hay que añadir unos 900 detenidos e "incontables heridos", por lo que las relatoras pidieron a los militares que "terminen con la violencia" y la detención de menores, además de condenar los ataques por parte del Ejército contra hospitales y escuelas y su personal.



Por último, la junta ha criticado que Schraner Burgener "no apuntara al hecho de que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) --el partido de la antigua líder 'de facto' Aung San Suu Kyi-- y sus simpatizantes han convertido las protestas en violencia armada, por lo que sus acusaciones no son justas".



La junta anunció el viernes cargos contra 18 'influencers', periodistas y personalidades de la televisión por "circular material destinado a causar que miembros de las Fuerzas Armadas se amotinen o ignoren su deber", tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Durante la jornada de este sábado han muerto al menos cinco personas por la represión de las fuerzas de seguridad de las nuevas protestas en el país contra el golpe de Estado, dado poco antes de que fuera constituido el nuevo Parlamento, en el que la NLD contaba con una amplia mayoría tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2020.



Según el portal birmano de noticias Myanmar Now, el jueves murieron cinco policías y un antiguo agente que se ha sumado a los manifestantes tras abandonar su puesto a raíz de un ataque contra una comisaría en la localidad de Tamu encabezado por este último, quien murió durante los enfrentamientos.