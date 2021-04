Así es cómo el aguacate te ayuda a vivir una primavera más saludable

03/04/2021 Aguacate POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR AGUACATE, FRUTA DE LA VIDA



La primavera es una época anhelada por muchos porque comenzamos a dar la bienvenida al buen clima. Y el aguacate puede ser un buen aliado para mantener la salud estos meses en los que nuestro cuerpo experimenta ciertos cambios que requieren de un cuidado especial.



El equinoccio de primavera representa el inicio de días más largos, temperaturas más cálidas y el florecimiento de infinidad de plantas. Todos estos cambios pasan a simple vista inadvertidos, pero en realidad tienen un efecto directo en nuestro organismo y nuestra mente. De ahí la necesidad de tener una dieta diaria basada en alimentos que contengan una alta fuente de energía y nutrientes; hacer ejercicio físico, como caminatas en la naturaleza; incorporar prácticas que nos ayuden a combatir el estrés, como el yoga y la meditación y, muy importante, mantener siempre una buena actitud antes los retos del día a día.



En el caso de la alimentación, el aguacate es, sin duda, el superalimento aliado en esta estación del año para gozar de un extraordinario bienestar general. Si lo incluimos en nuestro menú diario, junto con otras frutas, verduras y fibra, tendremos resultados extraordinarios.



¿Cómo puede ayudar el aguacate a vivir una primavera más plena?



Los trastornos adaptativos que trae consigo la primavera son más comunes de lo que nos podemos imaginar. Algunos años nos afectan más que otros, pero lo que sí es cierto es que son una constante cada año. El mejor tratamiento para evitar que nos afecten en mayor intensidad tiene que ver con el estilo de vida que asumamos: buena alimentación, descansar los suficiente, hacer ejercicios y evitar el estrés.



A continuación, os mencionamos los problemas más comunes y algunas recomendaciones de la World Avocado Organization (WAO) para incluir el aguacate en exquisitos platos y vivir así una primavera más plena:



Que la astenia primaveral no te domine



Se trata de un trastorno exclusivo de esta época que no tiene un tratamiento en concreto. Sus síntomas más comunes son la fatiga casi permanente, ansiedad, cansancio, dolores musculares y falta de apetito. La clave aquí es combinar alimentos con alto nivel nutricional y mucho sabor para estimular el apetito. El aguacate es la fruta por excelencia de vitaminas y minerales que ayudan a revitalizar el organismo, porque contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, así como ácido fólico y el tan necesario potasio y que el aguacate contiene en un 14% (frente al 10% de los plátanos).



Asimismo, gracias a que es rico en magnesio y ácidos grasos, la llamada fruta de la vida es un regulador del sistema nervioso, contribuyendo a una mayor tranquilidad mental en los momentos de estrés.



Controla los problemas digestivos



Una de las particularidades de esta época es que cambiamos de alimentación y eso puede provocar algunas afecciones en el estómago. Es en esta estación cuando se hace más necesario el consumo de alimentos frescos y depurativos. El aguacate es un alimento que se puede encontrar todo el año en sus diferentes variedades, siempre fresco y en las mejores condiciones. Pero adicional su alto potencial vitamínico, es una fruta que facilita la absorción de otros nutrientes, especialmente los procedentes de los vegetales que tanto ayudan a mantener un sistema digestivo sano. De ahí la importancia de consumir ensaladas acompañadas que tengan como ingrediente el aguacate.



Regala un plus de hidratación a tu piel



Durante la primavera aumentamos progresivamente nuestra exposición solar, lo que hace que la piel responda de otra manera y muchas veces sea blanco de sequedades, infecciones y hongos. La pulpa del aguacate es uno de los aliados ancestrales del cuidado de la piel, gracias a su potente aporte de vitaminas y minerales que previenen el envejecimiento prematuro, la deshidratación y hasta ayuda en el tratamiento de quemaduras y la dermatitis. La mejor forma de aprovechar todas sus propiedades es aplicándola directamente en la piel. Los resultados se perciben casi al momento.