Asensio acelera y Gerard se desata

El delantero del Real Madrid Marco Asensio, celebra su gol contra el Eibar, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Madrid, 3 abr (EFE).- Marco Asensio prolongó la amenaza del Real Madrid al liderato de LaLiga, en puertas de la semana grande para el conjunto blanco, relevante también para el Villarreal, agigantado gracias a un Gerard Moreno desatado.

El regreso de la competición dio una vuelta de tuerca más a la lucha por los distintos intereses. Es el momento clave del curso. La pelea por el liderato se acentúa. También la de Europa y, especialmente, la carrera por evitar un descenso en el que están inmersos el Eibar, el Huesca y también el Osasuna y el Getafe, que ya han saldado resultados en la vigésima novena jornada.

El Real Madrid encontró la calma antes de encarar los momentos cumbre del curso. A la espera de que el doble enfrentamiento con el Liverpool marque el devenir blanco en Europa y la visita del Barcelona desenrede el panorama en LaLiga, el conjunto de Zinedine Zidane ganó sin apuros el duelo en Valdebebas contra el Eibar (2-0).

Once encuentros sin perder y tres triunfos seguidos ligueros estimulan el talante del plantel de Zinedine Zidane en un momento clave.

Una buena tarde de Marco Asensio sirvió para solucionar el compromiso. El internacional español lleva tres partidos seguidos con gol. El anotado ante el equipo de Jose Luis Mendilibar disipó a los fantasmas.

"Para eso trabajo, es esperar el momento e intentar aprovecharlo. Ahora están entrando los goles, antes daban al palo o no entraban. Estoy contento por los goles y por poder aportar al equipo. Estoy bien, me encuentro muy bien, seguro que veremos mejores partidos y más goles", dijo Asensio.

Después, una buena jugada de Vinicius terminó con un centro a Karim Benzema, que sentenció el partido para dejar al Real Madrid segundo en la clasificación a tres puntos del liderato que ostenta el Atlético de Madrid, a la espera de que el conjunto rojiblanco visite Sevilla el domingo y de que el Barcelona, al que supera en uno, reciba al Valladolid el lunes.

El resultado dejó marcado al Eibar, antepenúltimo en la clasificación, superado ya por el Huesca, que alentó su situación al ganar en el Ciutat de Valencia al Levante el viernes con un doblete de Rafa Mir (0-2).

En busca de la permanencia andan metidos el Osasuna y el Getafe, que empataron sin goles en El Sadar y dejan sus tareas a medio camino. Es la tercera igualada seguida para cada uno. Los dos acumulan cuatro partidos sin ganar. Seis puntos separan al cuadro madrileño de los tres últimos puestos. Uno más mantiene alejado de esa zona al conjunto rojillo. Aún les queda por sufrir.

En la puja por Europa se afianza el Villarreal. Una exhibición de Gerard Moreno, que firmó su primer triplete con el 'submarino amarillo', condujo al equipo de Unai Emery hacia su tercera victoria seguida en la Liga, ante el granada, y al asalto de la tercera plaza.

Salió reforzado el Villarreal del Nuevo Los Cármenes (0-3) en un duelo entre los dos representantes del fútbol español en la Liga Europa. Al Granada le espera el Manchester United. Al Villarreal el Dinamo Zagreb. Ni Diego Martínez ni Emery resguardaron nada. Fue Gerard Moreno el que marcó la diferencia.

"Me encuentro muy bien, en un momento personal y futbolístico muy bueno. Ahora estamos en lo más bonito de la temporada, en lo más ilusionante, y lo que quiero es ayudar al equipo con todo lo que pida el entrenador", dijo el delantero internacional español.

El Villarreal toma la quinta plaza de la clasificación, en plena zona europea y de la que se distancia el Granada, ahora octavo pero a diez puntos de su rival.

Santiago Aparicio