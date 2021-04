André Silva acerca al Eintracht a la Liga de Campeones y hunde al Dortmund

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 3 abr (EFE).- El Eintracht Fráncfort se impuso este sábado por 1-2 al Borussia Dortmund, gracias a un gol de cabeza del portugués André Silva en el minuto 87 que acerca al conjunto de Adi Hüttter a la Liga de Campeones y aleja de dicho objetivo al equipo del croata Edin Terzic.

Con la victoria, a falta de siete de jornadas, el Eintracht se consolida en la cuarta posición y aumenta a siete puntos su ventaja sobre el Dortmund, que poco a poco tiene que familiarse con idea de jugar la próxima temporada la Liga Europa a no ser que gane la presente Liga de Campeones.

El Eintracht se fue en ventaja en el minuto 11 con un gol en propia puerta de Nico Schulz ,que desvió de cabeza el balón hacia la portería al tratar de interceptar un centro de Filip Kostic que buscaba a André Silva.

El meta del Dortmund, Manfred Hitz, no tuvo posibilidad alguna. Hasta ese momento el partido había tenido fases de control de ambos equipos sin que hubiera llegadas claras.

En el 14 Kostic volvió a aparecer por al izquierda con un centro que Silva remató de cabeza pero Hitz llegó sin problemas a la pelota. Luego el Dortmund trató de apretar y el noruego Erling Haaland tuvo dos buenas ocasiones de empatar. La primera en el minuto 21 con un remate que pasó cerca del segundo poste tras un buen pase al área de Raphael Guerreriro y la segunda en el 25 cuando, tras un pase del belga Thorgan Hazard, perdió el mano a mano ante el meta Kevin Trapp, que reaccionó con una parada con el pie.

El empate llegó poco antes del descanso en un saque de esquina lanzado por Marco Reus desde la derecha. La pelota pegó en el pecho de Emre Can y el rebote le quedó a Mats Hummels, que marcó de volea desde corta distancia.

En el segundo tiempo el Dortmund tuvo la iniciativa la mayor parte del tiempo pero cuando el Eintracht atacó fue peligroso y en un contragolpe, en el 81, llegó el gol de Silva a centro, otra vez, de Kostic.

El Bayer Leverkusen, mientras tanto, con una victoria por 2-1 ante el colista Schalke, alcanzó en puntos al Dortmund aunque sigue un puesto por debajo por la diferencia de goles.

Los tantos del Leverkusen fueron marcados por el argentino Lucas Alario y el checo Patrick Schick mientras que el descuento del Schalke fue obra del neerlandés Klaas-Jan Huntelaar.

El Wolfsburgo también dio un paso más hacia la Liga de Campeones al derrotar al Colonia por 1-0 con diana del croata Josip Brekalo mientras que el Maguncia y el Arminia Bielefeld empataron 1-1.

Ese resultado le sirve más al Maguncia, mientras que es demasiado poco para el Bielefeld, que sigue en el penúltimo lugar aunque todavía con posibilidades de lograr la permanencia.