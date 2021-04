AMP.- R.Unido.- Diez policías heridos durante las protestas en Londres contra una propuesta de ley de seguridad

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos diez agentes de Policía han resultado heridos este sábado por enfrentamientos contra los manifestantes en el centro de Londres, dentro de las numerosas manifestaciones en Reino Unido contra la propuesta de una nueva ley de seguridad que podría restringir el derecho a las protestas, informa Sky News.



Los manifestantes de la marcha conocida como 'Kill the Bill' ("Matad la propuesta", en un juego de palabras con la película de Quentin Tarantino), devolvieron con piedras y otros objetos los empellones de la Policía y al menos 26 personas han sido detenidas.



"La operación policial de hoy todavía está en curso y el número de arrestos puede aumentar, pero en este momento, 26 personas han sido arrestadas por una variedad de delitos. Diez policías resultaron heridos durante el operativo; No se cree que ninguno de estos sea grave", según un comunicado de la Policía en su cuenta de Twitter.



Más de 300 personas se han concentrado ya ante las Cámaras del Parlamento británico en unas marchas a las que se han sumado grupo de mujeres que protestaron por la brutalidad policial contra las vigilias por el asesinato el mes pasado de Sarah Everard a manos de un agente de Policía.



Como consecuencia de los incidentes en las vigilias, el primer ministro británico, Boris Johnson, propuso una nueva ley policial que concede amplios poderes a la Policía para limitar el derecho de protesta y amplía la libertad del Ministerio del Interior para decidir la legalidad de una manifestación.



Así las cosas, varias mujeres se dirigieron a la multitud y compartieron experiencias personales de sufrir abusos, mientras que muchas otras portaban carteles contra el sexismo y corearon "mujeres asustadas en todas partes, a la policía y al gobierno no les importa".



Las acaloradas escenas en la Plaza del Parlamento se produjeron en medio de manifestaciones pacíficas en todo el país sobre la legislación, no solo en la capital, sino también en Newcastle, Birmingham, Liverpool, Bristol y Brighton, a pesar de las continuas restricciones de bloqueo.