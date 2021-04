AMP.- Afganistán.- Las fuerzas de Afganistán matan a cerca de 25 presuntos talibán en una operación en el norte del país

14/04/2020 Militares afganos desplegados en un ejercicio de tiro POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



Fuentes afganas indican que la cumbre en Estambul arrancará el 16 de abril



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Afganistán han anunciado este sábado la muerte de más de 25 presuntos talibán en una operación llevada a cabo en la noche del viernes en la provincia de Faryab, situada en el norte del país centroasiático.



La Policía provincial ha indicado que 26 supuestos insurgentes han muerto, entre ellos tres comandante del grupo, y más de 30 han resultado heridos en las operaciones, que han tenido lugar en el distrito de Gurziuán.



Así, ha añadido que un gran número de talibán se había concentrado en la zona tras llegar desde varias provincias cercanas de cara al lanzamiento de ataques contra posiciones de las fuerzas de seguridad en Gurziuán, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana.



El comunicado de la Policía ha sido publicado después de que el Ministerio de Defensa de Afganistán anunciara a través de su cuenta en la red social Twitter la muerte de diez presuntos talibán en un bombardeo en la provincia de Balj (norte).



Afganistán ha experimentado un repunte de la violencia durante los últimos meses a pesar del acuerdo entre los talibán y Estados Unidos en febrero de 2020 y de las conversaciones de paz entre el grupo y el Gobierno afgano, cuyas delegaciones pactaron en diciembre la 'hoja de ruta' para el proceso.



La comunidad internacional ha intentado destrabar el proceso a través de una cumbre celebrada hace en marzo en la capital de Rusia, Moscú, que contó con la participación de delegaciones de ambas partes. Asimismo, está prevista otra reunión similar en abril en Turquía.



Por otra parte, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, desveló el martes una nueva propuesta de paz del Gobierno para intentar desencallar las negociaciones. El plan es similar al planteado recientemente por Estados Unidos, si bien tiene algunas diferencias fundamentales sobre puntos rechazados de plano por Kabul.



CUMBRE EN ESTAMBUL EL 16 DE ABRIL



Fuentes oficiales afganas citadas por la cadena de televisión Ariana han señalado que la cumbre en Estambul arrancará el 16 de abril y durará diez días, si bien por el momento las autoridades turcas no han anunciado oficialmente una fecha.



El asesor de Seguridad Nacional afgano, Hamdulá Mohib, ha hecho hincapié este mismo sábado en que las autoridades "están en contacto con Turquía" y ha agregado que Ankara "quiere celebrar una cumbre exitosa". A la misma acudirían delegaciones del Gobierno y los talibán.



En este sentido, Mohib ha reiterado que el Ejecutivo está preparado para celebrar elecciones presidenciales anticipadas, tal y como contempla el plan de Ghani, y ha incidido en que el presidente "no se presentará". El propio mandatario afirmó el martes que está dispuesto a hacerse a un lado y ceder el poder tras los comicios.



"Este Gobierno es elegido por la gente, la gente lo ha votado. Si se forma otro Gobierno a través de la votación de la gente, está bien, pero el Ejecutivo no tiene derecho a ceder la decisión del pueblo a 40 personas para que tomen decisiones sobre el futuro de Afganistán", ha argumentado, en referencia a las delegaciones negociadoras.



Estados Unidos había propuesto recientemente a las partes una conferencia de paz en Turquía destinada a crear un Gobierno de unidad con los talibán, así como el inicio de un periodo de tres meses de reducción de la violencia de cara a un alto el fuego, ante la falta de avances en las conversaciones entre el Ejecutivo y los talibán en la capital de Qatar, Doha.



Sin embargo, el vicepresidente primero de Afganistán, Amrulá Salé, respondió con dureza y manifestó que el Gobierno no cambiará su postura en las conversaciones de paz con los insurgentes, antes de apuntar que "se pueden discutir las elecciones y la fecha, pero no se permitirá que nadie arrebate a la gente el derecho a votar".