Van der Poel contra Van Aert, una estrecha rivalidad

El holandés Mathieu Van der Poel, vencedor el año pasado en el Tour de Flandes, y el belga Wout Van Aert, superado entonces por poco en un esprint a dos tras una edición vibrante, están preparados para un nuevo combate el domingo en esta prestigiosa carrera.

Los grandes duelos escriben la historia del deporte y el mano a mano que enfrenta al corredor del Alpecin con el del Jumbo, especialmente en las clásicas, parece llamado a marcar la historia del deporte.

Los dos tienen 26 años y mantienen una estrecha rivalidad desde la categoría júnior.

El domingo, entre Amberes y Audenarde, la 'Ronde van Vlaanderen' podría convertirse en un nuevo pulso entre estos dos talentosos ciclistas, ambos además con carrera exitosa en el ciclocross. Su versatilidad queda por lo tanto demostrada, desde los montes del cross a los pavés de las carreteras.

"Siento menos presión cuando me enfrento a Mathieu en la carrera", aseguraba el año pasado a la AFP Wout Van Aert. "En el ciclocross nuestros duelos por ganar son inevitables. En las clásicas hay otros actores para buscar la victoria", afirmó.

El domingo ninguno de los dos podrá tener apoyos de público al borde de la carretera, ya que esta 105ª edición está marcada por las restricciones ante la pandemia del covid-19.

Van der Poel y Van Aert se presentan como favoritos, pero sin olvidar al equipo Deceuninck del campeón del mundo francés Julian Alaphilippe.

- Sin nervios -

El viernes, Van der Poel concedió una entrevista a la televisión belga RTBF y ya apuntó a Van Aert como el rival a batir: "El Deceuninck va a ser equipo a seguir. Pero en el plano individual creo que será sobre todo Wout. Creo que él quiere ganar de verdad, él será sobre todo el que será peligroso".

"Diría que Julian y yo estamos un poco menos fuertes", añadió el campeón de Holanda. "Wout ganó la Gante-Wevelgem (el pasado fin de semana). Pero el domingo ganará el más fuerte", apuntó.

Van der Poel no tranquilizó a sus seguidores el miércoles en la carrera A Través de Flandes, última cita antes de la 'Ronda' flamenca. Finalizó en ella 58º, lejos de su compatriota Dylan Van Baarle.

"Me hablan mucho de eso desde el miércoles, pero no me preocupo más de la cuenta", intentó tranquilizar el nieto del ciclista francés Raymond Poulidor.

Como Van der Poel, Van Aert asegura desconfiar sobre todo el equipo Deceuninck y no quiere mirar únicamente a su duelo con el neerlandés.

- "Selección natural" -

"Si el Deceuninck está al mismo nivel que en el GP del E3 (victoria de Asgreen por delante de su compañero de equipo Senechal), no va a ser fácil", analizó el triple campeón mundial de ciclocross.

"Pero el estado de forma de Van der Poel es bueno y debería haber selección natural en las últimas dificultades. Espero estar delante, con algunos compañeros de equipo. Mathieu, sin duda, debe esperar lo mismo", pronosticó el belga.

Una vez que pase el Tour de Flandes, el destino a corto plazo de los dos rivales tomará rumbos diferentes, pero únicamente por unas semanas.

Tras el aplazamiento de la París-Roubaix, que estaba prevista para el 11 de abril y que fue reprogramada para el 3 de octubre, Van Aert continuará su primavera europea participando en la Flecha Brabanzona y en la Amstel, mientras que Van der Poel se tomará una pausa antes de prepararse lo mejor posible para su gran objetivo de 2021, el oro olímpico en VTT en los Juegos de Tokio.

Esa preparación pasará por el Tour de Francia, donde Van Aert aspirará al maillot verde de los puntos antes de afrontar con ambición la contrarreloj olímpica en la capital nipona.

