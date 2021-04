Un bote con un centenar de personas lanza una alerta de naufragio frente a Libia

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO/Archivo

Trípoli, 2 abr (EFE).- Un bote neumático con cerca de un centenar de personas a bordo lanzó hoy una alerta de naufragio frente a la ciudad libia de Zuwarah, uno de los trampolines del tráfico de personas en el Mediterráneo Central, informaron ONG que supervisan la migración en la zona.

Según la plataforma italiana "Alarmphone", los migrantes se pusieron en contacto a primera hora de la mañana para advertir de que el agua había comenzado a inundar la embarcación y que ésta zozobra entre las olas en medio del pánico.

"Un bote en peligro de naufragio en aguas internacionales. Más de 100 personas necesitan auxilio urgente al norte de la ciudad de Zuwarah. El agua está entrando y el motor no funciona. Ya hemos alertado a las autoridades responsables para que inicien el rescate son demora", explicó a través de las redes sociales.

El jueves, "Alarmphone" ya lanzó una alerta similar por un bote en las mismas condiciones cerca de las aguas de Malta.

En la última semana, más de 1.500 personas han sido interceptadas en alta mar y devueltas a Libia pese a estar considerado "un país no seguro"

Equipos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), vinculada a la ONU, les prestaron los primeros auxilios y asistencia médica en el momento del desembarco, antes de que fueran trasladados a centros de detención en el norte de Libia que, según organizaciones humanitarias, están gestionados por milicias y en la mayoría de las ocasiones no cumplen con los requisitos mínimos humanitarios.

"Seguimos manteniendo que Libia no es un puerto seguro. La OIM insiste en su demanda de que se ponga fin a este sistema y se busquen otras alternativas que garanticen la seguridad de las personas", señaló la portavoz de la organización para Libia, Safa Msehli.

CERCA DE 6.000 MIGRANTES INTERCEPTADOS EN 2021

Según los últimos datos de la OIM, cerca de 6.000 personas han sido interceptadas y arrestadas en los primeros tres meses de 2021 por la Guardia Costera libia, un cuerpo formado en su mayoría por la Unión Europea y que está bajo la sospecha de distintas organizaciones humanitarias internacionales por sus supuestos vínculos con las mafias que se dedican al lucrativo negocio del contrabando de personas en la ruta del Mediterráneo Central, considerada una de las más mortíferas del mundo.

Asimismo, 73 más han muerto a causa del naufragio de los botes precarios en los que se aventuran y 159 han desaparecido, frente a los 381 que se ahogaron en todo 2020 y los 595 que desaparecieron.

Durante los últimos días, cerca de medio centenar de personas han sido rescatadas por barcos humanitarios en zonas del Mediterráneo próximas a la isla de Malta y frente a las costas libias.