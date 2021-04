Un 41 % de los casos de covid-19 en Uruguay no tienen nexo, indica informe

Una profesional de la salud prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 2 abr (EFE).- Un 41 % de los casos de covid-19 en Uruguay no tiene un nexo de identificación claro, lo que demuestra la pérdida del rastreo y la circulación comunitaria del coronavirus SARS-CoV-2 en el país suramericano, según el último informe del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De acuerdo al reporte, que analiza la situación de todo el mes de marzo, si bien el 57 % de los 102.461 casos acumulados de covid-19 en el país tiene antecedentes de contacto con otros casos confirmados, de los restantes un 16 % no tienen noción de la exposición y para un 25 % el antecedente se encuentra en estudio.

En cuanto al remanente 2 %, se trata de contagios ocurridos durante viajes a una zona de transmisión activa.

A su vez, el análisis de los casos muestra que un 96 % requirió únicamente de manejo ambulatorio y 4 % algún tipo de cuidado hospitalario, mientras que un 1 % de estos últimos implicaron ingresos a un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI).

Por otro lado, el documento detalla que el 80 % de los casos confirmados se consideran recuperados, la letalidad de la enfermedad en el país es de 9,93 % y la mortalidad de 26,99 por cada 100.000 habitantes.

Sobre estos últimos datos, el informe apunta que "la gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres", mientras que la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se ve incrementada con la edad.

Uruguay superó este jueves las 1.000 muertes por la covid-19 al registrarse por primera vez 35 fallecimientos en una jornada según datos del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae).

De los 15.104 análisis efectuados en la última jornada, hubo 1.728 positivos, a los que se agregan 913 correspondientes a días anteriores y no reportados previamente, por lo que el total de casos nuevos asciende a 2.641 y el de acumulados desde el inicio de la pandemia a 108.188.

Con todo el país en rojo según el índice de riesgo de Harvard, lo que establece más de 25 casos por 100.000 habitantes en los 19 departamentos (provincias), diversas sociedades médicas y científicas pidieron la semana pasada al Gobierno nacional "medidas efectivas" para reducir la movilidad ante una "catástrofe sanitaria inminente".

No obstante, la Semana de Turismo (o Santa) se ha desarrollado sin restricciones de movimiento entre los 19 departamentos del país, si bien algunos sitios turísticos, como las termas de Salto o Paysandú, en el oeste del país, habían anunciado su cierre previamente, y los 'free-shops' (tiendas libres de impuestos) quedaron clausuradas hasta el 12 de abril por el Ejecutivo.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo el pasado lunes que "no cree en un estado policíaco" y reafirmó que no confinará a la población pese al rebrote de la primera ola de covid-19, que está llevando a una situación cercana al colapso a las unidades de cuidados intensivos.