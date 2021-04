Tenis.-Tenis/Miami.- El joven Sinner deja a Bautista sin final en Miami

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El tenista italiano Jannik Sinner, de 19 años, dejó sin final al español Roberto Bautista en el Masters 1.000 de Miami, primero de la temporada, en un partido con remontada incluida (5-7, 6-4 y 6-4) que alcanzó las dos horas y media de duración.



La pujanza de Sinner, incansable pese al buen tenis de Bautista, le acabó dando sus frutos tras una reacción sensacional mediada la segunda manga. El castellonense entregó el saque en el décimo servicio, con 5-4 a favor del italiano y ahí cambió el partido por completo.



Sinner -una de las sensaciones del torneo- buscaba su primera final de un Masters 1.000 y la logró. No bajó su nivel pero Bautista tampoco se dio por vencido y sorprendió con un 'break' fundamental para poner el 2-1 a su favor. El tenista de San Cándido -sin embargo- no perdió los nervios.



Dejó seguir el cauce del partido, Bautista dobló su ventaja en el saque siguiente, mantuvo su servicio y pegó la estocada en el sexto. El 3-3 le dio confianza para repetir la misma receta que en el segundo set. La igualdad definió el intercambio de golpes hasta que Sinner volvió a sacar su derecha para estampar un nuevo 6-4.



De esta forma, Bautista se queda a las puertas de una final y no podrá convertirse en el quinto español en pelear por el título en la pista rápida de Miami tras Sergi Bruguera (1997), Carlos Moyá (2003), Rafa Nadal (2005, 2008, 2011, 2014 y 2017) y David Ferrer (2013). Ninguno de ellos pudo proclamarse campeón del torneo.



Sinner se citará en la final con el ganador del partido que enfrenta al ruso Andrey Rublev y al polaco Hubert Hurkacz. Ambos llegan a semifinales tras doblegar a sus rivales en dos sets. Rublev acabó con el joven local Sebastian Korda por 7-5 y 7-6(7)), y el polaco Hubert hizo lo propio ante Shapovalov (6-3 y 7-6(6)).