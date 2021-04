Son ya más de 9.150 los desplazados por el ataque yihadista en Mozambique

Un barco con 1.200 desplazados llega al puerto de Pemba, en Mozambique. EFE/ Luis Miguel Fonseca

Maputo, 2 abr (EFE).- Más de 9.150 personas se han desplazado ya por el ataque yihadista perpetrado el pasado 24 de marzo en la ciudad de Palma, en el norte de Mozambique, informó hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Al menos 9.158 personas -casi la mitad niños- han llegado desde Palma a los distritos de Nangade, Mueda, Montepuez y Pemba, en la provincia de Cabo Delgado, lo que implica un aumento de unas mil personas respecto a las cifras publicadas este jueves.

No obstante, precisó la OCHA en un comunicado, "se cree que miles más están desplazadas dentro del distrito de Palma".

Más de una semana después del ataque cometido por el grupo yihadista Al Shabab, "la situación de seguridad sigue siendo inestable y miles de personas se desplazan en busca de seguridad y asistencia", insistió la Oficina de la ONU.

Las informaciones son difíciles de verificar debido a que las telecomunicaciones no funcionan en la localidad, donde el Ejército de Mozambique sigue con su "operación de limpieza" para eliminar focos de resistencia e intentar hacerse con el control de la urbe.

Este ataque es el más grave ocurrido recientemente en Cabo Delgado desde el inicio en 2017 de la insurgencia de Al Shabab en esta provincia, que ha desplazado ya a cerca de 700.000 personas de sus hogares y ha causado miles de muertos.

Pese a ser homónimo del grupo yihadista somalí, Al Shabab en Mozambique no está vinculado a esa organización terrorista leal a la red Al Qaeda, sino al Estado Islámico (EI).

Este miércoles, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, en sus primeras declaraciones sobre el ataque, minimizó el suceso señalando que "no fue el más grande de los muchos que tuvimos, pero tiene el impacto de haber ocurrido en una zona, en la periferia de los proyectos (gasísticos) en marcha en esa provincia".

Según la ONU, más de 110.000 ciudadanos vivían en el distrito de Palma, del que es capital la urbe homónima, incluidos más de 67.000 residentes y 43.600 personas que buscaron refugio en la ciudad tras ser desplazadas de otras partes de Cabo Delgado por la violencia.

Palma es una ciudad próxima a proyectos millonarios gasísticos, uno de los principales en manos de Total, que decidió suspender las operaciones que planeaba reanudar esta semana en la zona.

La crisis humanitaria en Mozambique va en aumento mientras los yihadistas queman pueblos enteros, decapitan a personas, incluidos menores, y cometen otros crímenes, según advirtió la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el pasado 22 de marzo. E