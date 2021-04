Sinner aparta a Roberto Bautista de la final de Miami

El español Roberto Bautista se enfrenta al italiano Jannik Sinner este 2 abril de 2021 en el Abierto de Miami. EFE/EPA/RHONA WISE

Redacción deportes, 2 abr (EFE).- El italiano Jannick Sinner apartó este viernes al español Roberto Bautista de la final del Masters 1.000 de Miami con una victoria por 5-7, 6-4 y 6-4 después de dos horas y media.

El transalpino, de 19 años y actual número 31 del mundo, afrontó más entero y con más determinación el tramo final del encuentro. No decayó a pesar de que Roberto Bautista desequilibró el último set con una rotura que después devolvió Sinner.

El italiano más joven en llegar a una semifinal de un Masters 1.000 desde 1995 pujará por el tercer título de su carrera, el segundo de 2021 tras el de Melburne.

Sinner, que con la semifinal que alcanzó tras vencer al kazajo Alexander Bublik ya obtuvo su mejor registro en un Masters 1.000, frustró al tenista español, que no pudo mantener la ventaja tras ganar el primer set ni consolidar las roturas de saque que logró al principio de cada una de las otras dos mangas.

Vuelve a quedarse cerca de un título el español, finalista en Doha y Montpellier en este 2021 y que no consigue elevar a diez su cosecha de éxitos desde que ganó su último trofeo, en Doha en 2019.

Sinner, que tiene tomada la medida al español, al que ya había ganado en dos ocasiones, disputará su primera final Masters 1.000 ante el ganador del encuentro entre el ruso Andrei Rublev, cuarto favorito, y el polaco Hubert Hurkacz.