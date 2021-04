Rocío Flores y Gloria Camila comen con Ortega Cano y Ana María Aldón

02/04/2021 ANA MARÍA ALDÓN Y ORTEGA CANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Rocío Flores ha salido a comer hoy junto con Gloria Camila y su novio, Ortega Cano y Ana María Aldón, y lo cierto es que nos han regalado una estampa familiar de lo más unida en tiempos difíciles para ellos. Todos han permanecido unidos y se han dejado ver por las cámaras de la prensa en un momento en el que Rocío Carrasco ha puesto en el disparadero un testimonio que ha revolucionado a España.



Tras la comida, todos se han abrazado demostrando delante de las cámaras el gran cariño y amor que sienten. Los actos hablan por sí solos y lo cierto es que el torero, aunque no está viendo el documental de la hija de Rocío Jurado, muestra su apoyo a la hija de Antonio David en estos momentos tan difíciles para ella.



En su salida, hemos preguntado a Rocío Flores y Gloria Camila cómo están llevando las declaraciones de Carrasco y lo cierto es que han seguido guardando silencio, pero la hermana de José Fernando sí que ha querido decirnos que: "Yo estoy muy bien, muchas gracias" y cuando le hemos preguntado por el documental, nos ha contestado: "Todos los días en TVE a las cuatro y media".



Lo que quiere decir que Gloria no está viendo el documental y que lo único que le interesa es su papel como actriz en una serie de TVE donde está demostrando su faceta más desconocida.



También hemos hablado con José Ortega Cano, que salía agarrado de Ana María Aldón y quien ha guardado silencio a todas las preguntas de la prensa. La colaboradora de televisión sí que ha contestado diciendo que: "Mi marido no está viendo el documental, todo lo que le estás preguntado se está enterando por ti, yo sí lo estoy viendo y hay que seguir viendo".



Justo al final de las imágenes, Ortega Cano decía en tono enfadado: "Venga ya" y es que parece que no quiere ni escuchar todo lo que Rocío Carrasco ha puesto en duda de su matrimonio con Rocío Jurado.