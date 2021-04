Recuperar sensaciones y un impulso hacía la permanencia

Osasuna y Getafe, separados por un punto en la clasificación, buscarán un triunfo que les permita cortar sus respectivas malas rachas de tres partidos sin ganar para dar un paso importante hacía la permanencia y alejarse de la zona de peligro. EFE/ Juanjo Martin/Archivo

Pamplona/Getafe (Madrid), 2 abr (EFE).- Osasuna y Getafe, separados por un punto en la clasificación, buscarán un triunfo que les permita cortar sus respectivas malas rachas de tres partidos sin ganar para dar un paso importante hacía la permanencia y alejarse de la zona de peligro.

Osasuna, tras una derrota y dos empates a cero consecutivos, espera recuperar sensaciones con la visita del Getafe, que también espera lo mismo del duelo tras sumar dos puntos de los últimos nueve en juego.

El conjunto navarro está viendo afectado su rendimiento por la falta de gol, puesto no ve puerta desde hace cuatro jornadas, desde que Kike Barja, ante el Alavés, celebró el último tanto el 27 de febrero.

El colchón de siete puntos que tienen lo navarros respecto al descenso debería servir para encarar el partido con la calma y la seguridad necesaria para esperar la oportunidad de ganar al Getafe y comenzar así un mes de abril en el que también jugarán ante el Villarreal, Valencia, Celta y Elche.

Por ello, los pupilos de Jagoba Arrasate deberán afrontar estas fechas como auténticas finales para llegar al último mes de competición con los deberes prácticamente hechos y no pasar agobios por la permanencia.

El técnico de Osasuna ensayó esta semana con una defensa de tres centrales y dos carrileros para frenar las acometidas azulonas.

Sergio Herrera volverá a la titularidad tras estar ausente en Huesca, mientras que Jon Moncayola deberá conformarse con animar a sus compañeros porque cumplirá sanción por ciclo de tarjetas.

La gran noticia de la convocatoria es Facu Roncaglia. El argentino ha sido convocado y estará sentado en el banquillo por primera vez desde que se lesionó el pasado 27 de enero.

Todo hace indicar que 'Chimy' Ávila contará con sus primeros minutos oficiales tras recuperarse de sus dos graves lesiones. El pasado jueves disputó 66 minutos en Mondragón ante el Eibar en un encuentro amistoso que no contó con demasiadas ocasiones de gol.

Enfrente estará el Getafe, que afronta el partido inmerso en una irregularidad que no le está permitiendo despegarse del todo de un descenso que ve a seis puntos.

El equipo madrileño, que solo ha ganado uno de los últimos diez partidos y ha sumado en este tramo seis puntos de treinta posibles, debe mejorar la seguridad defensiva que otros años ha sido su seña de identidad porque este curso lleva ya 33 goles encajados en 28 encuentros.

José Bordalás no ha desvelado la convocatoria de jugadores que se desplazarán a Pamplona y mantiene la duda del centrocampista serbio Nemanja Maksimovic y el delantero turco Enes Unal, que acudieron a la llamada de sus respectivas selecciones los últimos días y no pudieron reincorporarse al grupo en el plazo previsto.

La buena noticia para Bordalás es que, respecto al último partido con el Elche, recupera al delantero Jaime Mata, al extremo franco-camerunés Allan Nyom y al lateral derecho Damián Suárez. De los tres, el que más opciones tiene de salir de inicio es Damián, que sustituiría al canterano Juan Iglesias, mientras que para la punta de ataque tanto Mata como Ángel cuentan con opciones.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Roberto Torres, Torró, Oier; Calleri, Rubén García.

Getafe: David Soria; Damián, Chakla, Djené, Olivera; Kubo, Arambarri, Maksimovic o Timor, Cucurella; Aleñá; y Mata.

Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano).

Estadio: El Sadar

Hora: 18:30

Clasificación: Osasuna (13º), Getafe (14º)

La clave: la velocidad a la hora de sacar el balón para eludir la presión rival de Osasuna contra la fortaleza defensiva que espera Bordalás que vuelva a recuperar su equipo.

El dato: el Getafe no gana a Osasuna de visitante desde noviembre de 2007. Desde entonces tres victorias para el cuadro navarro y cuatro empates.

La frase:

- Arrasate: "El fútbol está en un momento en el que se prioriza más no cometer errores".

- Bordalás: "Este partido llega en un momento importante de la temporada".