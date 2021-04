P.Bajos.- Rutte sobrevive a la moción de censura, pero el Parlamento desaprueba su comportamiento

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La moción de censura contra el primer ministro en funciones en Países Bajos, Mark Rutte, no ha salido este viernes adelante, si bien el Parlamento ha aprobado una moción de desaprobación a su comportamiento por negar que habló sobre la posibilidad de otorgar un cargo en el futuro gobierno al diputado democristiano, Pieter Omtzigt.



El líder del conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) está intentando formar una coalición para el futuro gobierno del país y en el proceso negó ante la prensa que había hablado de Omtzigt, crítico con el Gobierno, en las conversaciones sobre la formación del ejecutivo.



En concreto, rechazó haberle mencionado para un posible cargo en el futuro gobierno, si bien luego se reveló que así había sido y empezó una crisis de confianza sobre su figura. Además, se ha interpretado el traslado del diputado, que impulsó la dimisión del anterior Gabinete del propio Rutte en el marco de un escándalo de subsidios familiares, como una forma de evitar su papel crítico en el Parlamento.



En este contexto, Rutte ha superado la moción de censura llevada este jueves a una sesión especial en el Parlamento, que si bien no ha conseguido apoyo suficiente, ha conllevado un largo debate y críticas al primer ministro.



El líder de la extrema derecha del Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders, ha presentado la moción de censura que no ha logrado la mayoría parlamentaria, aunque toda la oposición ha votado a favor, informa el medio AD.



"El señor Rutte y las exploradoras --personas encargada de valorar las propuestas para el futuro gobierno-- nos han mentido", ha subrayado Wilder en su presentación de la moción, que de haber sido aprobada habría obligado a Rutte a renunciar a su cargo de jefe del actual Gobierno interino y que dejase de intentar formar una nueva coalición, pocas semanas después de haber ganado las elecciones del 17 de marzo.



Las formaciones de D66 y CDA no han respaldado la moción de censura propuesta por Wilders, si bien la líder de la primera formación, Sigrid Kaaag, ha señalado que tiene "grandes dudas" sobre las explicaciones del actual primer ministro.



Por ello, los progresistas D66 y los democristianos CDA han presentado una moción de desaprobación del comportamiento de Rutte, la cual si ha sido aprobada, aunque con el voto en contra del PVV, recoge 'De Telegraaf'.



Por su parte, Rutte ha pedido disculpas ante el Parlamento, incidiendo en que pedir perdón es un "primer paso para restaurar la confianza", y ha descartado que fuese a dimitir por la polémica causada.



"Continuaré como primer ministro", ha aseverado tras las votaciones, para añadir que "como líder del VVD trabajaré muy duro para recuperar la confianza".



En sus explicaciones, ha indicado que no había mentido en sus declaraciones, si no que su negación a la prensa sobre el traslado de Omtzigt se había producido porque recordaba que las conversaciones habían sido diferentes.



Así, se espera que Rutte continúe con los esfuerzos para formar su cuarto gobierno de coalición después de que las elecciones parlamentarias de mediados de marzo otorgaran la mayoría a su formación, de centro derecha.