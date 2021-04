LISTA DEPORTES

Viernes 2 de abril de 2021

BÉISBOL

MLB-ESTRELLAS SEDE

NUEVA YORK - Grandes Ligas decide cambiar de sede del Juego de Estrellas que se disputaría en el Truist Park, hogar de los Bravos de Atlanta, en respuesta la nueva ley promulgada por las autoridades de Georgia el mes pasado que restringe el derecho a votar. Por Ronald Blum. 350 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CORONAVIRUS-MLB

WASHINGTON - La serie completa de tres partidos del inicio de la temporada regular entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York fue pospuesta el viernes luego que cuatro peloteros de los campeones de la Serie Mundial de 2019 dieron positivo en coronavirus. Por Howard Fendrich. 422 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MLB-PELOTEROS EXTRANJEROS

NUEVA YORK - Más del 28% de los jugadores de Grandes Ligas nacieron fuera de los 50 estados de EEUU, lo que representa un declive por cuarta temporada consecutiva, si bien se trata de un decrecimiento particularmente leve. 274 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

INDIOS-BLACK KEYS

CLEVELAND - Dado que John Adams, quien por mucho tiempo ha sido el tamborilero y un habitual en el estadio, se recupera de una cirugía de corazón y se perderá un partido de inicio de campaña en Cleveland por primera vez en 48 años, el baterista del grupo de rock The Black Keys y aficionado de los Indios de toda la vida, Patrick Carney, ocupará su lugar tocando el bombo desde las tribunas del jardín izquierdo del Progressive Field durante el juego del lunes contra Detroit. Por Tom Withers. 269 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Partidos de hoy en las Grandes Ligas, horas del Este:

Baltimore en Boston, ENVIADO

Tampa Bay en Miami, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers en Colorado, 8:40 p.m.

Chicago Medias Blancas en L.A. Angelinos, 9:38 p.m.

Houston en Oakland, 9:40 p.m.

Arizona en San Diego, 10:10 p.m.

San Francisco en Seattle, 10:10 p.m.

OLÍMPICAS

TOKIO-ANTORCHA

TOKIO - La decisión sobre desviar el recorrido de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio a mediados de este mes para evitar la ciudad de Osaka no ha sido tomada, indica la presidenta del comité organizador de los Juegos. El alcalde de Osaka y el gobernador de la prefectura piden la cancelación del paso de la antorcha por la ciudad ante un repunte de contagios de COVID-19. Por Stephen Wade y Mari Yamaguchi. 581 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

UNIVERSIADA-POSPOSICION

LAUSANA, Suiza - Los Juegos Universitarios, programados para realizarse en China en poco más de cuatro meses, son pospuestos para el año próximo, anuncia la Federación Internacional de Deportes Universitarios. El organismo indica que la pandemia de COVID-19 y las restricciones de viaje impuestas para contenerla han causado el aplazamiento a una fecha por determinar. 264 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FÚTBOL

COPA DEL REY-FINAL

MADRID - La rivalidad del fútbol en el País Vasco está al máximo con dos choques entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad en menos de una semana. Los acérrimos rivales se enfrentarán en sábado en la final aplazada de la Copa del Rey de la temporada pasada antes de verse las caras de nuevo cuatro días después en un derbi vasco por la Liga de España. 353 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CRISTIANO-BRAZALETE

BELGRADO, Serbia - El brazalete de capitán de la selección portuguesa que Cristiano Ronaldo arrojó enfadado durante el partido de la fase de grupos de la eliminatoria europea para la Copa del Mundo, que sostuvieron Portugal y Serbia en Belgrado la semana pasada, fue adquirido por 64.000 euros (75.000 dólares) en una subasta por un comprador no identificado, reporta la televisión estatal serbia. 258 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—ESPAÑA-LIGA: Huesca derrota 2-0 a Levante para dar un paso importante con miras a salir de la zona de descenso de la Liga de España. Rafa Mir anotó un gol en cada mitad para poner fin a la racha de los visitantes de cuatro partidos sin ganar. EN DESARROLLO.

TENIS

MIAMI

MIAMI - El italiano Jannik Sinner, de 19 años y apenas en su tercer torneo a nivel ATP, avanza a la final del Abierto de Miami al derrotar 5-7, 6-4, 6-4 al español Roberto Bautista Agut. Sinner se convierte en el cuarto adolescente en avanzar a la final en sencillos de hombres en Miami, sumándose a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andre Agassi. Por Steven Wine. 248 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÁSQUETBOL

NCAA-FINAL FOUR-ANTIDOPAJE

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. - La NCAA no ha realizado pruebas antidrogas durante el torneo de básquetbol y otros campeonatos colegiales, descubrió The Associated Press. Tres personas que tienen conocimiento directo de los protocolos de pruebas de la NCAA aseguran que el programa a gran escala no se ha reanudado desde que la pandemia de coronavirus obligó a suspender los deportes hace un año. Por Eddie Pells. 370 palabras. AP Fotos. EN DESARROLLO.

Partidos de hoy en las NBA, horas del Este:

Golden State en Toronto, 7 p.m.

Dallas en Nueva York, 7:30 p.m.

Houston en Boston, 7:30 p.m.

Charlotte en Indiana, 8 p.m.

Minnesota en Memphis, 8 p.m.

Atlanta en Nueva Orleans, 9 p.m.

Chicago en Utah, 9 p.m.

L.A. Lakers en Sacramento, 10 p.m.

Milwaukee en Portland, 10 p.m.

Oklahoma City en Phoenix, 10 p.m.

__

