La china Sinovac afirma que puede producir 2.000 millones de vacunas anuales

Fotografía de vacunas Sinovac contra la covid-19. EFE/ Ricardo Maldonado/Archivo

Pekín, 2 abr (EFE).- La empresa farmacéutica china Sinovac duplicará la producción de sus vacunas para la covid hasta llegar a las 2.000 millones de dosis anuales gracias a la puesta a punto de una tercera planta manufacturera, aseguró hoy la compañía.

Alrededor de 100 millones de dosis de su vacuna, CoronaVac, se han administrado ya en más de 20 países a lo largo de todo el mundo, indicó este viernes un portavoz de la farmacéutica, recoge el diario Global Times.

La vacuna realizó ensayos clínicos realizados fuera de China que dejaron distintas tasas de efectividad: mientras que las pruebas realizadas en Turquía arrojaron una efectividad del 91,25 %, los datos proporcionados por Indonesia apuntaron a un 65,3 % y Brasil rebajó al 50,4 % el porcentaje, una semana después de haber anunciado un 78 %.

CoronaVac utiliza el virus SARS-CoV-2 inactivo y se debe administrar en dos dosis.

El pasado miércoles, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que los antígenos de Sinovac y de la también china Sinopharm demuestran "seguridad y buena eficacia", y en los próximos días podrían confirmar si autorizan o no su uso de emergencia.

No obstante, países como Brasil, Chile o México ya están usando la vacuna de Sinovac dado que la lista de emergencia de la OMS principalmente se dirige a países que no tienen organismos reguladores del sector farmacéutico.

En China, las autoridades han autorizado la comercialización de cuatro vacunas para la covid: dos de Sinopharm y una de Cansino y la de Sinovac.

Asimismo, un total de 16 vacunas desarrolladas en China ya han iniciado pruebas clínicas, reveló un funcionario gubernamental a finales de enero.