Klopp confirma la vuelta de Firmino y la baja de Henderson

EFE/EPA/Catherine Ivill/Archivo

Londres, 2 abr (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, confirmó la vuelta de Roberto Firmino tras su lesión y la baja de Jordan Henderson, que no estará disponible para la eliminatoria contra el Real Madrid.

El delantero brasileño se ha perdido los últimos tres encuentros del Liverpool, pero estará disponible este sábado para medirse al Arsenal, aunque el buen estado de forma de Diogo Jota, que anotó tres goles en la ventana de partidos internacionales le puede cerrar la puerta.

"Bobby está de vuelta", confirmó Klopp en rueda de prensa, al mismo tiempo que, preguntado por la posibilidad de que Henderson y Van Dijk lleguen a la Eurocopa, el alemán no concedió ningún plazo de recuperación.

"No sé cuándo estará Jordan (Henderson). Creo que volverá a entrenarse con nosotros en los próximos días o semanas", apuntó el germano.

La baja de Henderson se une a las de Joe Gomez, Joel Matip y el propio Van Dijk de cara al cruce de cuartos de final con el Real Madrid que arranca este martes en el Alfredo Di Stéfano y cuya vuelta se juega una semana después en Anfield.