Joao Félix sigue en duda para Sevilla

Varios jugadores del Atlético de Madrid durante el entrenamiento realizado este viernes en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda, donde el equipo prepara el partido de la 29 jornada de LaLiga Santander que disputa ante el Sevilla el Domingo en el estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza. EFE/Kiko Huesca

Majadahonda (Madrid), 2 abr (EFE).- A falta de un entrenamiento para el partido de este domingo ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Joao Félix sigue en duda para ese duelo, una vez que tampoco se entrenó este viernes con el grupo por el traumatismo en el tobillo sufrido con la selección de Portugal.

Por segundo día consecutivo, el atacante luso tuvo sesión individualizada dentro de la puesta a punto del golpe en esa articulación, que, por ahora, no lo descarta para el choque ante el conjunto andaluz, aunque el paso de las horas complica aún más su presencia, ya a falta de una sesión -este sábado- antes del duelo.

Es la duda del Atlético para Sevilla, más en la convocatoria que en el once, porque su titularidad parece improbable, mientras Diego Simeone recuperó ya este viernes a todos los internacionales que aún quedaban por reincorporarse al equipo: Koke Resurrección, Marcos Llorente, Thomas Lemar, Jan Oblak, Kieran Trippier, Geoffrey Kondogbia y Yannick Carrasco, aunque este último está sancionado por ciclo de cinco tarjetas amarillas para la visita a Sevilla.

El extremo belga, además, arrastra un traumatismo en un tobillo que le impidió jugar con Bélgica, por lo que no se ejercitó con el grupo. Tampoco lo hicieron Víctor Machín, 'Vitolo', ni Moussa Dembélé, con entrenamientos individualizados, ni Lucas Torreira, con permiso del club tras el fallecimiento de su madre por Covid-19.