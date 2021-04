Jesús Janeiro habla de su boda con María José Campanario

02/06/2015 Jesús Janeiro, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En 'Dos parejas y un destino' no solamente vemos lo bien que se lo pasan los concursantes, sino que también escuchamos reflexiones de las parejas, como la que hemos oído de Jesús Janeiro acerca de su mujer, ya que al parecer no tuvo dudas de que se quería casar con ella: "Fue dulce y rápido. Tenía claro que quería que ella fuese la madre de mis hijos y mi mujer".



Además, el torero le ha confesado a Chenoa que: "Yo comparto mucho tiempo con ella, además me gusta compartir tiempo con ella. Siempre he estado con ella y en el parto y todo. Es una de las cosas que no se te olvidan en la vida, poder ver los nacimientos de tus hijos es algo mágico, no se puede explicar. Empieza la vida de algo que tu has hecho".



El marido de María José Campanario también ha querido hablar de sus padres, en concreto de Humberto Janeiro, al que le agradece que fuera exigente con él de joven: "En muchas ocasiones mi padre se sentaba conmigo y me decía las cosas que no hacía bien, mi padre ha sido muy exigente conmigo, muy exigente, pero después me alegré. Siempre les he tenido un respeto a mis padres pues como el que se le tiene que tener a un padre, a lo mejor se pueden equivocar en la vida, pero quién no se equivoca".



"Mi padre fue la persona que manejó mi economía cuando empecé a torear y puede ser que hiciera cosas mal. Con mi padre siempre he estado bien, pero decidió separarse de mi madre y seguir con su camino. Yo hubiese querido que mi padre hubiese seguido con mi madre, pero hay algunas cosas en las que no te puedes meter" ha confesado Jesús.



En cuanto a la muerte de su padre, Jesús asegura que su madre lo ha pasado como sus hermanos: "Pues como lo hemos llevado todos, lo llevas mal porque nadie esperaba que pasara lo que pasó, pero la vida es así. De lo mejor que me pudo decir mi padre fue 'Jesús, de lo que sea, el mejor'".