Italia.- Conte lanza la refundación del Movimiento 5 Estrellas en Italia

ROMA, 2 (DPA/EP)



El ex primer ministro de Italia Giuseppe Conte ha presentado las líneas maestras de su plan para la refundación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en una presentación ante la Asamblea de la formación que luego ha publicado en su Facebook.



Conte, que ocupó el liderazgo del Gobierno en primer lugar como figura independiente, ha aceptado aspirar a este rol en el M5S después de que la pérdida de confianza de algunos de sus socios en su Ejecutivo hiciera caer al Gobierno y las peticiones de fundadores del partido como Beppe Grillo.



"Este reto consiste en una idea muy precisa: refundar el Movimiento 5 Estrellas", ha remarcado al tiempo que señalaba que lleva semanas recibiendo propuesta y que seguirá manteniendo reuniones tras la Semana Santa para definir su plan con mayor precisión.



Entre las propuestas de Conte se encuentra la redacción de una carta de valores y principios que clarifiquen en mayor medida la identidad del partido y sirvan para atraer a más simpatizantes. Otra promesa de Conte ha sido una mayor transparencia en el manejo de los datos de la aplicación digital en la que el partido realiza sus votaciones internas.



El partido, que se mantiene como la mayor fuerza en el Parlamento, no tiene líder y se ha visto envuelto en disputas internas después de que un grupo de diputados y senadores no apoyaran al Gobierno de Mario Draghi, como pidió la dirección nacional y los simpatizantes en votación interna.



Mientras Conte continúa definiendo sus propuestas, otros candidatos han mostrado su aspiración a liderar el movimiento, pero aún no se ha aclarado como se resolverá quién encabeza al M5S de cara a unas futuras elecciones.