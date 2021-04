Irán.- Estados Unidos e Irán acudirán a Viena para negociar sobre el pacto nuclear, pero no se reunirán entre ellos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha confirmado que también asistirá a las negociaciones sobre la implementación y su vuelta al pacto nuclear con Irán en Viena el próximo martes, pero no mantendrá reuniones oficiales con el país persa, según han confirmado fuentes del Departamento de Estado a varios medios locales.



Previamente el jueves, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price había asegurado ante periodistas de la agencia Bloomberg que el Gobierno estadounidense "estaba buscando opciones (...) como conversaciones indirectas" a través de los países europeos.



En la cumbre de Viena, acordada tras una reunión celebrada este viernes de la comisión conjunta de seguimiento del acuerdo nuclear, estarán presentes Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.



Sobre la mesa estarán la retirada de sanciones por parte de Estados Unidos y la aplicación completa del pacto nuclear por parte de Irán.



El ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, ha insistido en que no habrá reuniones con Estados Unidos por ser "innecesarias" y ha confirmado la agenda de la reunión.



La portavoz del ministro de Exteriores de China Hua Chunying ha culpado a Estados Unidos de la situación actual y ha pedido levantar las "sanciones ilegales" sobre Irán, ya que la situación respecto al futuro nuclear de Irán está "en un punto crítico". Por ello, ha asegurado que China daría la bienvenida a Estados Unidos de vuelta al acuerdo, según recoge Bloomberg.



Por su parte, el enviado ruso a la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), Mikhal Ulyanov, ha subrayado en Twitter que "tiene la impresión" de estar en "el buen camino", pero "el camino no será fácil".



"No hay tiempo que perder", ha señalado el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, en un comunicado.