Iker Casillas se apoya en sus amigos

31/03/2021 IKER CASILLAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Habituándose a esta nueva etapa en su vida como hombre soltero, Iker Casillas ha encontrado en sus amigos el refugio perfecto para superar su separación. Al margen de la aparición en los medios de comunicación de Ruth, su expareja, quien le ha calificado de tacaño, el ex portero del Real Madrid disfrutó de una relajada comida con amigos en una de las zonas del norte de Madrid, El Pardo.



En todo momento muy pendiente de su teléfono móvil, Iker demostró que está tranquilo con la decisión de su separación ya que, desde hace meses, los rumores de crisis entre él y Sara Carbonero no dejaban de hacerse públicos. Y es que han pasado ya muchos meses desde que los dos tortolitos rompieran su relación y confirmaran a través de un comunicado que su convivencia sentimental había terminado.



Siempre muy discreto con su vida privada, por el momento Iker prefiere no entrar en desmentir o confirmar los rumores sobre la aparición de otra mujer en su vida ya que su trabajo y sus hijos son su principal preocupación en la actualidad. A pesar de la decisión de su separación, Iker y Sara han demostrado que siguen manteniendo una maravillosa relación por el bien de los dos hijos que tienen en común.