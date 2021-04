Fútbol/Copa.- Marcelino: "Nosotros no miramos a quién nos enfrentamos"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró que no miran al rival pese a jugarse una final este sábado (21.30 horas) de la Copa del Rey de la temporada pasada y pidió a sus jugadores que "salgan a disfrutar" porque deben considerarse unos privilegiados.



"Hemos intentado y estoy convencido de que entre todos hemos conseguido darle normalidad a la preparación y al control de emociones. Lo disfrutamos, este partido es para disfrutar, ya sólo por el hecho de estar aquí un año después tras la pandemia", manifestó Marcelino.



"Desgraciadamente nos encontramos en la misma situación, sin aficionados, pero en lo referente al partido para nosotros tiene la misma ilusión y motivación. Lo afrontamos con ganas y convencimiento de lograr esta victoria", añadió el técnico de 'leones', que no dirigía al equipo en el momento en que consiguió la clasificación.



"En aquel momento veía los partidos pero no imaginaba estar aquí, tal cual. En las eliminatorias de Copa suelen pasar estas cosas. Tanto para nosotros como para el Barça, el otro finalista en la edición de este año, hemos pasado por estas circunstancias y las hemos tenido que superar. Ahora no miramos atrás, estamos a poco más de 24 horas para iniciar ese partido y tenemos esa ilusión lógica de centrar toda la atención en jugar lo mejor posible para ganar el partido", avisó.



Además, Marcelino apuntó que "no cabe ninguna duda que cuando entras" en La Cartuja les supone "un grandísimo momento de felicidad" al recordar el título de Supercopa conquistado "hace ni tres meses". "Pero a la vez tenemos que pensar en que eso es historia y centrar toda nuestra atención en el partido de mañana. En jugarlo de acuerdo a lo que hemos preparado y a la idea de juego que queremos establecer durante 90 minutos. Y tener ese atrevimiento para ganar ese partido", dijo.



"Siempre en un partido hay claves, pero yo iría a otra circunstancia, la clave será quien domine los detalles. La Real es un equipo bueno, que juega un buen fútbol y que tiene una identidad desde que llegó Imanol Alguacil. Pero lo que va a decidir este partido es quien concrete las oportunidades de gol, tomar buenas decisiones y conseguir equivocarnos lo menos posible. Si se dan esas tres circunstancias estará la victoria muchísimo más cerca", analizó el cántabro.



En otras cuestiones, preguntado por sus jugadores internacionales: Unai Simón e Iñigo Martínez, el técnico rojiblanco dijo que los ve "perfectos". "Como dijo el seleccionador, él iba a pensar en lo mejor para la selección y no iba a pensar en la Copa. Nosotros estamos felices de que nuestros dos jugadores hayan jugado tantos minutos, eso significa que son jugadores importantes en la selección".



"La lógica dice que tienen muchas posibilidades de ir a la Eurocopa y eso nos hace sentirbos muy felices. Prefiero tener dos futbolistas alegres y eufóricos por haber jugado mucho, que decepcionados por no haber jugado nada o muy poco", sentenció al respecto.



"FÍSICO, TÁCTICO Y MENTAL"



Además, Marcelino García Toral afirmó que "la suma de los tres factores: físico, táctico y mental" será clave para lograr el triunfo y "en consecuencia, la Copa". "El plano físico, táctico y mental. Cada uno intentará imponer su esquema táctico, puede ser largo el partido, el físico importante y controlar el aspecto emocional también lo será. El que gane la Copa será el que controle estos tres aspectos", insistió.



Y sobre el rival no tuvo dudas. "Nosotros no miramos a quién nos enfrentamos, tenemos el máximo respeto a todos y cada uno de ellos. Tenemos que mirarnos a nosotros para contrarrestar al rival y luego tener el acierto necesario. Tenemos la máxima humildad de respetar a todos los equipos se llamen como se llamen y a la vez tenemos la ilusión de ser campeones y jugar un gran partido. Hay que centrar toda la atención en saber cómo superamos a un buen, buen, buen equipo", aseguró.



"Todos somos conscientes de que este es un partido diferente y la mentalidad también lo puede ser. Luego está el acierto y unos días se tiene más o menos. Estoy absolutamente convencido que mis futbolistas están preparados y que seguro van a resolver cualquier situación de dificultad que se presente durante el partido", agregó.



Por último, Marcelino desveló cómo será la charla previa al partido. "Muy simple porque creo que lo principal es que disfruten de este partido. Somos unos privilegiados por estar aquí y tener la posibilidad de jugar este partido. Aquel sueño de niño, cuando se pusieron por primera vez la camiseta del Athletic, llega mañana con esta final. ¡Qué situación más bonita y deseada por todos nosotros!", finalizó.