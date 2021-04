Fútbol/Copa.- Guadalupe Porras: "Llegará el día en el que una mujer árbitra deje de ser noticia"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La árbitra Guadalupe Porras Ayuso, que este sábado ejercerá como asistente en la final de Copa del Rey, se ha mostrado convencida de que "llegará el día en el que deje de ser noticia" actuaciones como la suya y ha mostrado sus "sensaciones muy buenas" de cara al duelo entre Athletic Club y Real Sociedad.



A un día de la final de Copa en Sevilla, el trío arbitral realizó una novedosa comparecencia ante la prensa y tuvieron la oportunidad de hablar el árbitro principal Xavier Estrada Fernández y sus asistentes, Roberto Alonso Fernández y Guadalupe Porras Ayuso, quien mostró su deseo de que "ojalá llegue el día en que no sea noticia el hecho de que haya una mujer haciendo su trabajo y que no se hagan distinciones por ser hombre o mujer para estar aquí".



"Espero que llegue ese día en el que no nos paremos a mirar quién está en la banda y lo juzguemos solo por lo que hace. Yo trabajo de la misma manera que mis compañeros y estoy aquí por hacer lo mismo sin distinción de sexo. Llegará el día en el que esto deje ser noticia", vaticinó la árbitra.



Además, Porras dijo tener "sensaciones muy buenas" de cara a la final. "A todo el mundo le gusta llegar a esta clase de partidos. Solo espero que mañana sigan saliendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora y va a ser un día muy especial", reconoció la exmilitar. "Todos esos años que estuve como militar me sirvieron para adquirir muchos valores que hoy en día tengo. Esa etapa me aportó muchísimo como el valor de la disciplina", rememoró.



Por su parte, Estrada Fernández indicó que "será importante la gestión emocional, no solo del equipo arbitral sino de los propios jugadores, de no estar sobreactivados y tomas las mejores decisiones". "Como equipo arbitral tenemos que estar muy centrados durante los minutos que dure el partido y eso requiere de hacer esta eficiente gestión", apuntó antes de arbitrar su primera final de Copa.



"Tengo ganas de saber lo que conlleva. Doy las gracias al Comité y a su presidente Carlos Velasco por la confianza que han mostrado en que seamos nosotros quienes podamos liderar mañana este importante partido. Espero que llegue un tiempo no muy lejano el que no se tenga que preguntar por la procedencia del árbitro y no se ponga en duda la honorabilidad de los árbitros", dijo el catalán, quien debido a su origen estaba vedado en las anteriores finales disputadas por el FC Barcelona.