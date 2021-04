Fútbol/Copa.- El Athletic busca su 25ª Copa y la Real Sociedad, la tercera

Los 'leones' jugarán su 38ª final, la primera frente a sus vecinos



El Athletic Club disputará este sábado su 38ª final de la Copa del Rey, mientras que la Real Sociedad jugará su séptima en La Cartuja (21.30 horas), un duelo que no se disputó la temporada pasada por la pandemia y que llega con un año de retraso y -pese a la larga espera- sin público en las gradas en lo que hubiese sido una fiesta del fútbol vasco.



El Athletic certificó su presencia en la final tras eliminar al Granada en semifinales y se enfrentará a la Real Sociedad por un título que no conquista desde 1984.



Será un partido inédito en la final del torneo del 'K.O', aunque no el primer derbi vasco en el que se decide el título, porque en la temporada 1909/10, los 'leones' se proclamaron campeones venciendo al Vasconia. El Athletic ha jugado 37 finales en toda su historia y ha conquistado 24, pero ninguna ante los donostiarras.



La última final para el Athletic fue hace cinco años, en el Camp Nou, y cayeron precisamente ante el FC Barcelona (3-1). Sus dos precedentes anteriores también fueron derrota ante los culés en 2010 y 2012. El siguiente data de 1985, un año después de conquistar su última Copa, ante el Atlético de Madrid. Este año, en apenas dos semanas, jugarán dos. La del pasado curso y la del presente.



Lejos queda el último título de Copa para los rojiblancos que, desde entonces -pese a conquistar la Supercopa de 2015- aguardan para sacar la gabarra y celebrarlo como se merece. Aquel triunfo llegó sobre el Barça (1-0) en una final marcada por la pelea que mantuvieron entre ambos equipos y por la tensión generada tras una entrada de Goikoetxea a Maradona.



El gol fue de Endika antes de llegar al cuarto de hora y los Schuster, Carrasco, Migueli o Julio Alberto no pudieron hacer nada por impedirlo. Aquel Athletic dirigido por Javi Clemente contaba entre sus filas con jugadores como Andoni Zubizarreta, Patxi Salinas o Dani, entre otros.



El club bilbaíno es el segundo equipo con más entorchados coperos, sólo superado por el Real Madrid, habiendo conseguido 14 de ellos entre 1902 hasta 1933. El resto llegaron de la siguiente manera: tres en la década de los '40, cuatro en la de los '50, más los de 1969 y 1973.



LA REAL SOCIEDAD, A POR SU TERCERA COPA EN SIETE FINALES



Por su parte, la Real Sociedad buscará conquistar la tercera Copa de su historia tras las de 1909, lograda bajo la denominación de Club Ciclista de San Sebastián, y la de 1987, donde se impusieron al Atlético de Madrid en los penaltis con goles de López Ufarte y Txiki Beguiristáin en el tiempo reglamentario.



Ese es el último título conquistado por la Real, que tendrá enfrente a uno de sus rivales más deseados. La final nunca se produjo entre ambos, pero este sábado, con Sevilla como testigo, pelearán por poner fin a una sequía de más de tres décadas sin títulos coperos. El que gane lo recordará para siempre, por el tiempo y por el oponente.