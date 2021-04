02/04/2021 Fútbol/Copa.- Alguacil: "Hemos hecho algo grande, pero ahora queremos hacer historia". El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "tranquilo" antes de la final de la Copa del Rey 2019/20 que disputarán este sábado (21.30 horas) ante el Athletic Club y aseguró que hasta ahora han hecho "algo grande" pero están deseosos de "hacer historia". ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES SEVILLA RFEF



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



"Ha sido complicado gestionar (los sentimientos) porque aparte de ser el entrenador y responsable soy también aficionado y forofo a la vez. Es difícil saber colocarte pero lo he llevado bastante bien. Estoy muy ilusionado y orgulloso de lo que ha hecho este equipo durante los dos últimos años. Hemos hecho algo muy grande, unir afición con el equipo, y en ese sentido ver y escuchar todos los mensajes de estas semanas por parte de toda Guipuzkoa le hace sentir a uno orgulloso", indicó.



"Hemos hecho algo grande, pero ahora queremos hacer historia. Entrar en la historia de este gran club significa ganar mañana", añadió Alguacil en la rueda de prensa previa a la final de La Cartuja. "Estoy tranquilo y nos ha venido bien que algunos jugadores no estuvieran y hayan aparecido en el último momento, hemos trabahado con los chavales del filial y eso nos ha llevado a estar muy tranquilos durante la semana", admitió.



"Hasta hoy, que ha sido la salida de Zubieta, todos estamos muy tranquilos", insistió. "Evidentemente cuando haces la maleta y ves cómo están los aficionados y todos los mensajes recibidos, no hay duda de que empiezan a florecer las mariposillas... se trata de una final muy esperada y soñada. Llevábamos 34 años sin poder disputarla y vamos a pelearla a muerte para poder conseguirla", indicó.



Preguntado por el duelo, el técnico 'txuri urdin' dijo que será "complicado". "Es una final y por mucho que nos conozcamos, por mucho que haya jugadores con experiencia y otros no tenga tanta, y por muchos vídeos que hayamos visto el uno del otro, al final cuando sales al verde el guión cambia. Los pequeños detalles van a marcar el partido, el equipo que afronte el partido con mayor personalidad va a tener mucho ganado".



Para ello, Alguacil subrayó la importancia de mostrarse fieles a su versión habitual. "Vamos a ver si somos capaces de mostrarnos como nos hemos mostrado casi siempre en estos dos últimos años y si hacemos eso estaremos muy cerca de poder ganar", añadió.



"Es grande la responsabilidad, pero no hay duda de que es algo importante, así lo vamos a afrontar, siendo capaces -a la vez- de poder disfrutarlo. El hecho de volver a una final es ya motivo para disfrutar. Lo que sí es una pena es que no lo podamos disfrutar con toda la afición", apuntilló el técnico realista.



En relación a las bajas, Alguacil dijo que "según se ha ido acercando la final todos se han ido apuntado al partido". "Eso quiere decir que todos la quieren jugar y que nadie va a tener ninguna dolencia este sábado. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los jugadores, esa es la mejor noticia para mí como entrenador y para el propio club. Todos sabemos lo que significa esta final para la Real Sociedad. Estamos preparados para afrontarla", sentenció.



Además, en otras cuestiones, Alguacil recordó que si el Athletic sabe ganar en el tiempo de descuento, haciendo "partidos largos", ellos también son capaces. "Sí, estamos preparados para eso... la Real marcó al final en el Wanda, ante el Rijeka en el 92' y contra el Villarreal, en el 91'. Estamos más que preparados. Los dos equipos estamos en un gran momento de forma, llevamos dos años muy buenos y será un derbi vasco muy igualado", agregó.



"LA ÚNICA PROMESA QUE HAGO ES QUE PELEAREMOS A MUERTE"



Además, Alguacil afirmó que deben "ser la Real Sociedad de siempre" y rechazó hacer promesas antes del partido. "La única promesa que hago es la de agradecer a todos nuestros aficionados las muestras de cariño recibido. Y que pelearemos a muerte. Esa es la única promesa que puedo hacer ahora y mañana si quieres me vuelves a repetir la pregunta", espetó.



"Es difícil explicarlo con palabras, es un sentimiento que llevo en el corazón. Encima siendo yo el entrenador, os podéis imaginar... todos estos sentimientos se engrandecen todavía más", finalizó al ser preguntado sobre qué siente un día antes de la final al haber llevado a su equipo de toda la vida a pelear por la Copa.