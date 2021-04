Fútbol.- Mendilibar: "Benzema ya me parecía uno de los mejores del mundo cuando no metía tantos goles como ahora"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha avisado de que este sábado habrá "momentos de pasarlo mal" debido a la "calidad" del Real Madrid, pero que si son capaces de aguantarlos "con entereza" tendrán "posibilidades para poder sumar", al tiempo que ha elogiado a Karim Benzema, al que considera "uno de los mejores delanteros del mundo" desde hace años.



"Lo normal es que ellos dominen, que tengan más el balón. En el partido de la primera vuelta, durante los 25 primeros minutos jugaron con mucho ritmo y nos metieron dos goles, pero tuvimos la capacidad de aguantar y seguir haciendo nuestro partido, metimos el 1-2 y estuvimos metidos hasta el último minuto, cuando nos metieron el 1-3. Va a haber momentos en los que lo vamos a pasar mal por su calidad, pero si somos capaces de aguantar esos momentos con entereza tendremos nuestras posibilidades para poder sumar", analizó Mendilibar ante la prensa.



Preguntado por Karim Benzema, explicó que "es muy difícil de marcar" porque atesora "muchas cosas buenas en todos los aspectos". "A mí siempre me ha parecido uno de los mejores delanteros del mundo, hasta cuando no metía tantos goles como ahora. El delantero no solo tiene que hacer gol, también debe ayudar a jugar al equipo, y Benzema si algo tiene bueno es que hace mejores a los que tiene al lado. Cuando él no mete goles, meten los que tiene cerca por sus movimientos", avisó.



Antepenúltimo clasificado y en puesto de descenso a Segunda, al Eibar le ha "venido bien el descanso del fin de semana pasado y los días libres" facilitados por el parón de selecciones. "Llevamos una temporada con semanas seguidas jugando y el estrés de tener que sacar buenos resultados, así que nos ha venido bien", reconoció el técnico, quien pidió a sus jugadores que no se fijen en sus rivales por evitar el descenso.



"Tenemos que pensar solo en nosotros y en nada más, en el partido que tenemos que jugar mañana para empezar y después en el siguiente sin pensar lo que puedan hacer los demás rivales. Nos tenemos que mentalizar en que estamos en descenso ahora mismo y somos los que tenemos que sumar. Es a lo que vamos, sabiendo que va a ser muy complicado", indicó.



Por último, Mendilibar confirmó que sufren cinco ausencias para el duelo en Valdebebas. "Tenemos las bajas de Róber Correa, Pedro Bigas, 'Yoshi' (Muto), Edu Expósito y José Recio. Son cinco y además ya llevamos tiempo con algunas de ellas. El resto creo que está bastante bien. Sergi (Enrich) ha estado tocado durante la semana, pero hoy ha entrenado bien y creemos que está en condiciones de poder jugar mañana.