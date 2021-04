Fuentes AP: NCAA no ha realizado pruebas antidopaje

INDIANÁPOLIS (AP) — La NCAA no ha realizado pruebas antidopaje durante el torneo de basquetbol u otros campeonatos colegiales, descubrió The Associated Press.

Tres personas que tienen conocimiento directo de los protocolos de pruebas de la NCAA indicaron que el programa a gran escala no se ha reanudado desde hace un año, cuando la pandemia de coronavirus obligó a suspender los deportes.

Aunque posiblemente algunos deportistas se sometieron a pruebas en su campus, a través del programa de la NCAA o de sus escuelas, la NCAA no incrementó la cantidad de análisis en los campeonatos nacionales de mujeres y hombres de basquetbol.

La NCAA realiza pruebas antidopaje desde 1986, y ha ido modificando y mejorando sus políticas a través de los años. A diferencia de otras ligas y organismos, no revela la cantidad de pruebas que realiza.

Cualquier jugador que dé positivo puede ser expulsado del campeonato y hasta perder un año de elegibilidad.

Pero tres personas que tienen conocimiento de los protocolos le indicaron a la AP que la cantidad de pruebas que recibieron de la NCAA fue de cero desde que inició la pandemia. Indicaron que algunas pruebas esporádicas se reanudaron recientemente, pero sólo en instalaciones de las propias universidades.

Las tres personas, que no relevaron sus nombres debido a la índole delicada del asunto, confirmaron lo mismo: los laboratorios no han recibido pruebas de los eventos más importantes de la organización.

La NCAA no respondió a los preguntas sobre los detalles del programa e indicó que la simple posibilidad de las pruebas sorpresivas desalienta el dopaje. En un intercambio de correos con la AP, el portavoz de la NCAA Chris Radford no respondió si se realizaron pruebas a jugadores tras su llegada a Indianápolis y San Antonio para el torneo de marzo.

“No confirmamos pruebas de drogas en los campeonatos, especialmente cuando continúan”, indicó el jefe de la oficina médica de la NCAA Brian Hainline, en un correo subsecuente.

Este cierre ocurre mientras la NCAA se enfoca en las pruebas de coronavirus para continuar con el torneo March Madness. El jueves, el presidente de la NCAA Mark Emmert dijo que se habían realizado más de 41.000 pruebas.

Radford le dijo a la AP: “la NCAA ha realizado pruebas en marzo y los meses previos”, pero no reveló si las había llevado a cabo durante el torneo.