Florida prohíbe a entidades publicas y empresas los pasaportes de vacunación

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 2 abr (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, prohibió por decreto este viernes a entidades públicas y empresas del estado cualquier exigencia de demostrar que una persona está vacunada contra la covid-19, con el fin de evitar que se creen "dos clases de ciudadanos".

DeSantis, cercano al expresidente Donald Trump y contrario a cualquier restricción de la actividad económica que invoque la necesidad de prevenir el nuevo coronavirus, ya había expresado su oposición a los llamados "pasaportes de vacunación" y advertido que no los permitiría en este estado del sureste de EE.UU.

En los considerandos de la orden ejecutiva 21-18, que entró en vigor de manera inmediata, se afirma que "los registros de vacunación de covid-19 individuales son información de salud privada que no debe compartirse por mandato".

También hace constar que "los llamados pasaportes de vacunas covid-19 reducen la libertad individual y dañarán la privacidad del paciente".

El decreto de DeSantis, que en toda la pandemia no ha hecho obligatorio el uso de mascarillas y sigue sin hacerlo pese a una petición en ese sentido hecha por el presidente Joseph Biden, resalta que Florida busca asegurarse de que todo el que desee vacunarse pueda hacerlo, pero "dichas vacunas no serán obligatorias".

Florida es el tercer estado de EE.UU. con mayor número de casos y el cuarto en número de muertes por covid-19, según la cuenta de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida, desde el 1 de marzo de 2020 hasta este jueves 1 de abril de 2021 se habían registrado en Florida 2.071.015 y 34.239 muertes a causa de la covid-19.

Solo este viernes los casos nuevos sumaron 6.490 y la positividad fue del 6,10 %.

De acuerdo con el decreto, "muchos floridanos aún no han tenido la oportunidad de obtener una vacuna covid-19, algunos tienen inmunidad adquirida por infección y otros pueden no poder obtener una vacuna covid-19 debido a razones de salud, religiosas o de otro tipo".

"Exigir los denominados pasaportes de vacuna covid-19 para participar en la vida cotidiana, como asistir a un evento deportivo, patrocinar un restaurante o ir a un cine, crearía dos clases de ciudadanos basados en la vacunación", señala el decreto.

En razón de esta orden ejecutiva, ninguna entidad del gobierno de Florida o sus subdivisiones, agentes o asignados podrá emitir pasaportes de vacunas, pases de vacunas u otra documentación estandarizada con el propósito de certificar el estado de vacunación de una persona o publicar o compartir el registro de vacunación de cualquier persona o información de salud similar.

Pero, además, las empresas en Florida tienen prohibido exigir a los usuarios o clientes que proporcionen cualquier documentación que certifique la vacunación para obtener acceso, entrada o servicio de la empresa.

"Todas las agencias ejecutivas bajo mi dirección trabajarán para asegurar que las empresas cumplan con esta orden", agregó.