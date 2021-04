España.- Almeida condena el ataque a la sede de Podemos pero "ellos en ocasiones han justificado" agresiones al PP

31/03/2021 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, responde a los medios a su llegada al acto de toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, en la sede de la Delegación del Gobierno, Madrid, (España), a 31 de marzo de 2021. Durante el acto se producirá el traspaso de funciones entre el que fuera delegado del Gobierno regional y Mercedes González. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado el ataque con material explosivo a la sede de Podemos en Cartagena, pero ha pedido a la formación morada que "tomen nota" del PP en este sentido porque "en ocasiones, ha justificado esa violencia" cuando sedes 'populares' han sufrido ataques similares.



"Nosotros no somos sospechosos. Nosotros condenamos todos los ataques, vengan de donde vengas", ha sostenido en declaraciones a los medios tras visitar una mesa informativa del Partido Popular de Madrid para las elecciones del 4-M junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.



Tras ser preguntado sobre este ataque, el dirigente 'popular' ha lamentado que, sin embargo, "ha habido ataques a sedes del PP que Podemos no ha condenado" y que "incluso, en ocasiones, ha justificado esa violencia". Por ello, ha matizado que, a diferencia de la formación de Pablo Iglesias, el PP "no tiene ningún problema" en condenar la violencia y que este es el mensaje que quiere transmitir.



Así, el regidor madrileño ha recalcado que le diría a Podemos que "tome nota" y, en concreto, "del historial del PP en este sentido". "Nosotros condenamos siempre, con independencia de la ideología de quien haga el ataque y, por lo tanto, que ellos también actúen en consecuencia", ha enfatizado.



Con todo, Almeida ha aprovechado para recordar que en democracia no son tolerables este tipo de ataques a sedes de partidos políticos como el que se ha producido en Cartagena y como los que "desgraciadamente" han tenido que sufrir el PP y otros partidos, ha zanjado.