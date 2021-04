Eslovenia.- La oposición de Eslovenia presenta una moción de censura contra el Gobierno de Jansa

15/03/2021 Protesta contra el Gobierno de Janez Jansa en Liubliana POLITICA EUROPA INTERNACIONAL ESLOVENIA LUKA DAKSKOBLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los cuatro principales partidos de Eslovenia han presentado este viernes su apoyo una moción de censura contra el primer ministro del país, Janez Jansa, por su mala gestión de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país.



La moción contaría con 39 apoyos de los 46 necesarios para ser aprobada y derrocar al Gobierno y podría hacerse con cuatro votos de un nuevo partido de diputados no afiliados, según el diario local 'Dnevnik'.



Se culpa a Jansa de la decisión de no comprar más dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech en diciembre, así como de una mala gestión del agua y su tardanza en nombrar a fiscales en el sistema judicial.



Del mismo modo, la eurodiputada y presidenta del partido socialdemócrata, Tanja Fajon, ha acusado al presidente de "violar los derechos humanos y constitucionales fundamentales".



"Hoy, la oposición unida de centroizquierda la presenta (la moción) por primera vez en la historia, porque creemos e insistimos en que el primer ministro o la derecha deben dejar de violar el orden constitucional", ha sentenciado en rueda de prensa.



Asimismo, el ex primer ministro hasta 2020, ahora opositor y principal impulsor de la moción, Marjan Sarec, ha señalado a la falta de financiación a la Agencia de Prensa eslovena como otro punto para justificar la misma, ya que se acusa al Gobierno de Jansa de debilitar la institución deliberadamente.



Por su parte, Jansa ha calificado en su Twitter de "movimiento patético de primera clase" la maniobra opositora, adjuntando un pantallazo del ritmo de vacunación esloveno comparado con otros países del mundo. "Cuando peor para Eslovenia, mejor para Socialdemócratas, LMS y Levica", ha espetado, en referencia a los partidos opositores.