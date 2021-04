El colombiano Dye cree que la armonía tiene a Furious en final latina de LoL

Fotografía cedida este viernes, por Riot Games, donde se observa colombiano Gerson 'Dye' Castaño, entrenador de Furious Gaming, finalista de la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Riot Games / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 2 abr (EFE).- El entrenador colombiano Gerson 'Dye' Castaño aseguró este viernes que la armonía en el grupo tiene a Furious Gaming en la final del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LLA).

"Para acceder a una final se necesitan un conjunto de buenas cosas, pero yo destacaría una, el buen ambiente que generamos todos los días en el grupo de trabajo", explicó a Efe.

Furious Gaming terminó como el líder de la fase regular del Apertura 2021, lo que le permitió obtener el pase directo a la final, sin tener que disputar los cuartos de final y las semifinales.

"La directiva, el staff técnico y los jugadores teníamos claro lo que debíamos hacer como equipo para concentrarnos en el día a día. Eso permitió que, independientemente de los buenos o malos resultados, siempre tuvimos buena actitud para trabajar", añadió el estratega, quien fichó por Furious en este Apertura.

El técnico colombiano, quien busca su primer título en la LLA, elogió el aporte del soporte costarricense Alejandro 'Baula' Serrano, el jugador de Furious que más tiempo lleva en el equipo, desde diciembre de 2019.

"Baula, a pesar de su personalidad, es un líder dentro y fuera del juego. Sabíamos que iba a integrar al staff técnico de buena forma. Todos los días aporta responsabilidad y una actitud de querer ganarlo todo y no conformarse", señaló el manejador sudamericano.

Dye también alabó a los otros 'gamers' latinos de Furious, el carrilero central argentino Nicolás 'TopLop' Marinoni y el carrilero superior costarricense Jauny Vargas, quienes estuvieron con él el año pasado en el extinto Pixel Esports Club.

"Ellos aportan con la actitud para crear grupo en los entrenamientos y tienen una forma positiva de afrontar los juegos, se adaptaron bien a Furious", dijo.

Furious no disputa un juego desde el 21 marzo, por lo que Dye trabaja para que su equipo no pierda el foco en la final que será el 10 de abril, cuando La Calavera sumará tres semanas sin actividad en la LLA.

"Para no perder el foco en las semanas inactivas debemos estar actualizados en lo que hacen los demás equipos para conocer al rival que enfrentaremos en la final. También es importante aprovechar los tiempos, hacer buenos entrenamientos, pero con un buen descanso, no se trata de explotarnos", concluyó.

Furious Gaming conocerá a su rival de la final este sábado cuando se dispute la semifinal del Apertura 2021 entre el subcampeón All Knights e Infinity Esports.