El colombiano Camilo Villegas toma el liderato en Texas con nueve birdies

San Antonio (Texas, EE.UU.), 1 abr (EFE).- El colombiano Camilo Villegas tomó este jueves el liderato del Valero Texas Open al cabo de la primera ronda en la que sorprendió con nueve birdies y un bogey y entregó una tarjeta de 64 golpes (-8).

A dos golpes 66 (-6) del golfista nacido hace 39 años en Medellín, quedaron surcoreano Sung Kang y el estadounidense Cameron Tringale.

La primera travesía por el Oaks Course de TPC San Antonio dejó a tres golpes de Villegas al estadounidense Jordan Spieth, el surcoreano Seung-Yul Noh y el japonés Hideki Matsuyama.

"A veces sale a tu manera y otras no", declaró Villegas al término de su presentación.

"Los últimos años he tenido altibajos con muchas cosas. Seguimos en la lucha y los resultados empiezan a aparecer", manifestó el ganador del Tour Championship en 2008 y del Wyndham Championship en 2014.

El colombiano comenzó con un bogey en su primer hoyo y sumó birdie en seis de siete hoyos en el medio de su ronda.

Su destacada presentación incluyó putts de siete metros y seis y medio y un chip-in desde el borde en su hoyo 13. Y terminó cuando embocó a unos 45 metros de distancia al lado del green.

"Algunos días el hoyo es un poco grande", comentó..

"En el último hoyo, tuve mucha suerte. Golpeé una pelota que probablemente salía del green, y golpea el pin y entra", destacó Villegas.

Su compatriota Sebastián Muñoz también destacó al entregar una tarjeta con 68 golpes (-4) en la que destacan siete birdies, incluido el del último hoyo, con tres bogeys.

El español Rafael Cabrera cumplió con 70 golpes (-2) que le permitieron compartir el decimotercer puesto con ocho rivales.

El mexicano Abraham Ancer y el puertorriqueño Rafael Campos compartieron el puesto 38 con otros 17 jugadores que entregaron tarjetas de 72 golpes (par).

El venezolano Jhonattan Vegas acabó el recorrido con 74 golpes (+2) y yace en el puesto 80 de la clasificación provisional junto con 14 adversarios.

El torneo previo al Masters de Augusta reparte 7,7 millones de dólares en premios y 500 puntos para la FedEx Cup.