El cantante Dalex saca al mercado el sencillo "Feeling"

El artista puertorriqueño Dalex. EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 2 abr (EFE).- El artista puertorriqueño del género urbano Dalex lanza este viernes su primer sencillo en solitario del 2021, "Feeling", bajo el sello de Rich Music.

La discográfica del artista divulgó un comunicado en el que se destaca que se trata de una letra reflexiva con la que el artista destapa sus emociones y deja en el pasado aquello que no le conviene.

El sencillo, ya disponible en todas las plataformas de música digitales y acompañada por un video en el canal de YouTube del artista, fue producido por Dimelo Flow, junto a Slow Mike, BK y Jhon el Diver.

El tema tiene su origen es un campamento musical en la ciudad estadounidense de Miami en donde compartió espacio con compositores como Edgar Barrera y Elena Rose, entre otros, quienes participaron en la composición del tema.

El comunicado destaca que "Feeling" incluye una mezcla de sonidos que se sincroniza perfectamente con el sentimiento que quiere llevar Dalex a través de la letra.

"Es un tema en el que entrego todo mi corazón. A través de la letra, con la que estoy seguro muchos se van a sentir identificados, le digo adiós a la relación tóxica que, poco a poco, fue destruyendo el amor que sentía apagando ese 'feeling' que existía", destacó el artista.

"De igual forma, quiero 'empoderar' a todas esas personas que están en una situación similar, para que decidan decir 'basta ya' antes de que sea demasiado tarde", expresó Dalex sobre el mensaje que quiere llevar a través de "Feeling".

El vídeo musical estuvo bajo la dirección de Adrián Arredondo para Wildhouse Pictures y se filmó en la ciudad de Miami, en Florida.

El vídeo muestra a Dalex en un parque de motocross (competencia de motocicletas en todo terreno) en donde predomina la adrenalina, la rapidez, la energía y el ruido de las motocicletas.

El comunicado señala que hacer motocross conlleva pasión, dedicación y compromiso genuino con lo que se quiere lograr.

A principio del mes de marzo, Dalex colaboró en el tema "Hickey" junto a Dímelo Flow, Justin Quiles e iZaak.

Dalex actualmente está trabajando en nueva música para este 2021. El año pasado no sólo colocó tres lanzamientos en las listas de Fin de Año de los Mejores Álbumes Latinos de Billboard, si no que además su canción "+Linda" llegó al Top 30 de la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard.

Dalex cuenta con 5 millones de suscriptores en YouTube y 14 millones de oyentes mensuales en Spotify.