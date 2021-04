El Atlético Nacional de Guimaraes, a reivindicarse ante un renovado Envigado

Andrés Felipe Andrade (arriba) de Nacional celebra un gol con sus compañeros el 18 de marzo de 2021 en un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Guaraní en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 2 abr (EFE).- El Atlético Nacional, dirigido por el exseleccionador de Costa Rica Alexandre Guimaraes, buscará el sábado reivindicarse tras dos partidos de flojo rendimiento ante un renovado Envigado en uno de los duelos estelares de la decimoséptima jornada del Torneo Apertura.

El equipo 'Verdolaga', que pese al bajo nivel y a no haber ganado sus últimos dos partidos se mantiene líder con 28 puntos, tratará de mejorar la imagen que dejó en el partido que igualó 0-0 con el Independiente Medellín y en el que perdió 2-1 como visitante ante el Deportes Tolima.

Para ello se prevé que Guimaraes recupere a cuatro jugadores clave que se ganaron su puesto en el once habitual, pero se perdieron los dos últimos partidos por lesión.

Se trata del central juvenil Yerson Mosquera, el lateral Yerson Candelo, el centrocampista Sebastián Gómez y el delantero uruguayo Jonatan Álvez.

El Envigado llega motivado a este encuentro porque en los dos últimas jornadas ganó cuatro de seis puntos disputados, incluida una goleada por 3-0 sobre el Patriotas el miércoles pasado, bajo la dirección de Andrés Orozco, exfutbolista colombiano que reemplazó en el banquillo de ese equipo al español José Arastey.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 3 de octubre del año pasado cuando los 'Verdolagas' vencieron 3-2 a la 'Cantera de Héroes' en la jornada once de la atípica liga de 2020.

Otro de los duelos llamativos de la jornada lo protagonizarán el sábado Millonarios y Deportes Tolima, dos de los principales exponentes de la irregularidad que reina en el fútbol de Colombia.

Los capitalinos, cuya principal baja es el experimentado Fredy Guarín por problemas personales, necesitan un triunfo para consolidarse en la parte alta de la tabla y asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, en un principio el técnico Alberto Gamero tampoco contará con el goleador Fernando Uribe y se espera que le dé confianza a Diego Abadía, un joven delantero de 21 años que anotó el tanto en la derrota por 2-1 ante el América esta semana.

El Tolima, por su parte, viene de derrotar 2-1 al Atlético Nacional y deposita sus esperanzas de ganar en lo que le pueda dar el juvenil Jaminton Campaz, una de las mayores promesas del fútbol colombiano y cuyo nivel sigue creciendo semana a semana.

Los bogotanos son séptimos con 26 unidades, dos menos que el 'Vinotinto y oro', que es segundo con 28 puntos.

En otro de los duelos interesantes de la jornada, el América de Cali recibirá el domingo a La Equidad sin su referente, el goleador Adrián Ramos, quien está lesionado, pero recuperará al delantero Diber Cambindo, quien ya cumplió las dos fechas de sanción que recibió por ser expulsado ante el Medellín.

Los 'Aseguradores' tendrán como principal ausencia al portero Cristian Bonilla, que fue expulsado este jueves en la derrota por 2-5 con el Deportivo Cali, y en su lugar se espera que aparezca Andrés Pérez, un joven portero de 21 años que espera aprovechar la oportunidad para darse a conocer.

- Partidos de la jornada 17:

03.04: Atlético Nacional-Envigado y Millonarios-Deportes Tolima.

04.04: América de Cali- La Equidad, Boyacá Chicó-Deportivo Pasto y Junior-Águilas Doradas.

05.04: Atlético Bucaramanga-Patriotas y Once Caldas-Jaguares.

06.04: Deportivo Pereira-Independiente Medellín y Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe.