EEUU: Hombre embiste a policías del Capitolio, uno muere

WASHINGTON (AP) — Un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos falleció el viernes luego de que un hombre embistió con un automóvil a dos policías que se encontraban en una barricada afuera de la sede del poder legislativo y posteriormente salió del vehículo blandiendo un cuchillo.

Se trata de la segunda muerte de un agente este año para una agencia que sigue luchando para recuperarse de la insurrección del pasado 6 de enero.

Un video muestra cuando el conductor del automóvil estrellado sale con un cuchillo en la mano y empieza a correr hacia los agentes, comentó Yogananda Pittman, jefe interino de la Policía del Capitolio, a los reporteros. Las autoridades balearon al sospechoso, quien falleció en un hospital.

El sospechoso apuñaló a uno de los agentes, dijeron dos funcionarios del orden público a The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para discutir públicamente la investigación en curso.

“Sólo le pido al público que tenga en sus oraciones a la Policía del Capitolio y a sus familias”, dijo Pittman. “Esta ha sido una época extremadamente difícil para la Policía del Capitolio federal luego de los eventos del 6 de enero, y ahora con lo que ha ocurrido aquí hoy”.

La policía identificó al agente fallecido como William Evans, un veterano con 18 años de servicio que era miembro de la unidad de primeros auxilios del departamento.

Las autoridades dijeron que no había una amenaza en curso y que el ataque no parecía estar relacionado al terrorismo, aunque el complejo del Capitolio fue cerrado como precaución. De momento no había una conexión inmediata entre el incidente del viernes y los disturbios del 6 de enero.

El incidente se produjo mientras la región de Washington sigue en vilo casi tres meses después de que una multitud de insurrectos leales al expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

___

Merchant informó en Houston. El periodista de The Associated Press Mark Sherman en Washington contribuyó a este despacho.