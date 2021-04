Coronavirus.- Iberia repatriará hoy a 200 pasajeros desde Marruecos en un vuelo especial

02/04/2021 Iberia repatriará mañana a viajeros que estén en Marruecos afectados por el cierre de tráfico aéreo con España y Francia en el reino alauí. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD IBERIA



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Iberia traerá este domingo desde Casablanca (Marruecos) a Madrid a 200 viajeros que han quedado atrapados en el país después del último cierre de vuelos con España y Francia decretado el 31 de marzo por el Gobierno marroquí.



El vuelo a bordo de un Airbus A321, que tendrá una capacidad de hasta 200 pasajeros, despegará de Casablanca a las 16.40 horas y prevé llegar a Madrid a las 19.20 horas. Aquellos clientes con billete de Iberia para volar desde Marruecos serán aceptados sin coste adicional, mientras que el resto dispondrán de una tarifa reducida.



No obstante, todos los clientes deberán confirmar su reserva en el vuelo a través del call center de Iberia. Para poder viajar a España los clientes a partir de 6 años necesitan una prueba PCR, TMA, o LAMP realizada dentro de las 72 horas previas a la llegada a España y rellenar el formulario de entrada antes del embarque en https://www.spth.gob.es/



El certificado o documento acreditativo deberá ser el original, estará redactado en español, inglés, francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. En el caso de no ser posible obtenerlo en estos idiomas, el documento acreditativo deberá ir acompañado de una traducción al español, realizada por un organismo oficial.



Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Iberia ha realizado más de 50 vuelos de repatriación desde países como Australia o Filipinas, donde no había volado antes.