Ciencia.-La misión Insight detecta dos terremotos considerables en Marte

08/03/2021 Insight mueve tierra como preparación para tapar la conesión con su sismómetro POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El módulo de aterrizaje InSight de la NASA ha detectado dos terremotos fuertes y claros con origen en una ubicación de Marte llamada Cerberus Fossae, el mismo lugar donde se vieron dos terremotos fuertes anteriormente en la misión.



Los nuevos terremotos tienen magnitudes de 3.3 y 3.1; los terremotos anteriores fueron de magnitud 3,6 y 3,5. InSight ha registrado más de 500 terremotos hasta la fecha, pero debido a sus señales claras, estos son cuatro de los mejores registros de terremotos para sondear el interior del planeta.



El estudio de los "martemotos" es una de las formas en que el equipo científico de InSight busca desarrollar una mejor comprensión del manto y el núcleo de Marte. El planeta no tiene placas tectónicas como la Tierra, pero tiene regiones volcánicamente activas que pueden causar temblores. Los terremotos del 7 y 18 de Marzo añaden peso a la idea de que Cerberus Fossae es un centro de actividad sísmica.



"En el transcurso de la misión, hemos visto dos tipos diferentes de martemotos: unos que son más parecidos a los de la Luna y otros, más parecidos a los de la Tierra", dijo Taichi Kawamura del Institut de Physique du Globe de París en Francia, que ayudó a proporcionar el sismómetro de InSight y distribuye sus datos junto con la universidad de investigación suiza ETH Zurich. Las ondas de los terremotos viajan más directamente a través del planeta, mientras que las de los terremotos lunares tienden a estar muy dispersas; los martemotos se encuentran en algún punto intermedio. "Curiosamente, estos cuatro terremotos más grandes, que provienen de Cerberus Fossae, son 'similares a los de la Tierra," dijo Kawamura en un comunicado.



Los nuevos terremotos tienen algo más en común con los principales eventos sísmicos anteriores de InSight, que ocurrieron hace casi un año marciano completo (dos años terrestres): ocurrieron en el verano del norte de Marte. Los científicos habían predicho que este sería nuevamente un momento ideal para escuchar los terremotos porque los vientos se volverían más tranquilos. El sismómetro, llamado SEIS, es lo suficientemente sensible que, incluso cuando está cubierto por un escudo en forma de cúpula para protegerlo del viento y evitar que se enfríe demasiado, el viento aún causa suficiente vibración para ocultar algunos martemotos. Durante la última temporada de invierno en el norte, InSight no pudo detectar ningún terremoto.



"Es maravilloso volver a observar los martemotos después de un largo período de registro del ruido del viento," dijo John Clinton, un sismólogo que dirige se encarga del estudio de los martemotos de InSight en ETH Zurich. "Un año después en Marte, ahora somos mucho más rápidos en caracterizar la actividad sísmica en el Planeta Rojo."



Puede que los vientos se hayan calmado, pero los científicos esperan mejorar aún más su capacidad de "escuchar". Las temperaturas cerca del módulo de aterrizaje InSight pueden oscilar desde casi menos 100 grados Celsius por la noche a 0 grados Celsius durante el día. Estas variaciones extremas de temperatura pueden estar causando que el cable que conecta el sismómetro al módulo de aterrizaje se expanda y contraiga, lo que resulta en estallidos y picos en los datos.



Así pues, el equipo de la misión ha comenzado a intentar aislar parcialmente el cable del clima. Comenzaron usando la pala en el extremo del brazo robótico de InSight para dejar caer tierra sobre el escudo térmico y contra el viento en forma de cúpula, lo que provoca que caiga sobre el cable. Enterrar el cable sísmico es, de hecho, uno de los objetivos de la siguiente fase de la misión, que la NASA extendió recientemente por dos años, hasta Diciembre de 2022.



A pesar de los vientos que han estado sacudiendo el sismómetro, los paneles solares de InSight permanecen cubiertos de polvo y la energía disminuye a medida que Marte se aleja del Sol. Se espera que los niveles de energía mejoren después de julio, cuando el planeta comience a acercarse nuevamente al Sol. Hasta entonces, la misión apagará sucesivamente los instrumentos del módulo de aterrizaje para que InSight pueda hibernar, despertándolo periódicamente para comprobar su estado y comunicarse con la Tierra. El equipo espera mantener el sismómetro encendido durante uno o dos meses más antes de que tenga que ser apagado temporalmente.